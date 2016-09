MacBook Pro 2016: Apple plant Auslieferung Ende Oktober

Verkaufsstart Ende Oktober?

Control Strip - Marketingname der OLED-Leiste

Nachdem Apple die neuen iPhones und die Apple Watch Series 2 vorgestellt hat und der Verkauf vor knapp zwei Wochen angelaufen ist, bereitet das Unternehmen aus Cupertino nun die Präsentation und den Verkauf der kommenden Macs vor. Unter anderem erwarten Analysten und Anwender ein neues MacBook Pro. Zu diesem gibt es besonders viele Gerüchte, wohingegen die Nachrichtenlage um die anderen Macs sehr ruhig ist.Die neuen MacBook-Modelle werden für diesen Herbst erwartet, genauere Daten ließ die Gerüchteküche bislang offen. Jetzt berichtet die Technik-Seite „MacRumors“, dass der Verkaufsstart irgendwann in der zweiten Oktoberhälfte stattfinde. Einen genauen Termin nannte die unbekannte Quelle ebenso wenig wie das Datum der Apple-Keynote. Erst am Dienstag berichteten wir , dass die Produktion für das MacBook Pro 2016 bereits angelaufen sei. Zudem wurde für die Keynote ein Termin am 24. Oktober publik, für den es allerdings keine nachvollziehbare Quelle gab. Anfang Juni tauchten bereits Gehäuseteile des Gerätes auf, die auf USB-C und die neue OLED-Funktionsleiste hindeuten. Seitdem wurden jedoch keine weiteren Bauteile publik.Anfang dieses Monats wurden von Apple eingereichte Markennamen bekannt. Unter anderem meldete Apple „Control Strip“ an. Dieser Name würde auf den ersten Blick als Marketingbegriff zu der OLED-Leiste des Gerätes passen.Einige Experten erwarten zudem den Einzug von Touch ID in das neue Produkt. Der Fingerabdrucksensor könnte sich dementsprechend in dem An- und Ausschalter verbauen lassen. Damit wäre Touch ID nicht mehr nur auf iOS beschränkt. Weiter erwarten viele für das bald erscheinende Gerät den Wegfall diverser Anschlüsse. Cupertinos Technikfirma soll bei dem neuen Mac Gerüchten zufolge vollständig auf USB-C setzen. Das neue Gehäuse könne dadurch dünner und leichter gestaltet sein. Auch über verschiedene Farboptionen diskutieren Analysten. Schließlich verfüge das Gerät über die neue Tastaturmechanik, auf die bereits das MacBook 12" setzt.Weiterführende Links: