KGI: Günstigere MacBooks mit bis zu 32 GB RAM im Jahr 2017

Erst letzte Woche hat Apple neue MacBook Pro präsentiert, die zum Großteil noch gar nicht auf dem freien Markt erhältlich sind, sondern lange Lieferzeiten haben. Nun gibt es Gerüchte und Berichte zur Aktualisierung anderer MacBook-Reihen, die im Laufe des Jahres 2017 erscheinen sollen.Kein geringerer als KGI-Analyst Ming-Chi Kuo, der scherzhaft oft als Apples Pressesprecher bezeichnet wird, hat sich nun zu den Geräten geäußert und seine Einschätzungen genannt. Zuerst sollen die MacBooks im kommenden Jahr günstiger werden. Damit würde Apple auf einen großen Kritikpunkt des aktuellen Notebook-Lineups reagieren. Die Preise der MacBooks sind nicht nur in den Einstiegsvarianten zum Teil erheblich gestiegen.Ob auch wir in Deutschland Preissenkungen im selben Maße sehen werden, ist durch den schlechten Euro-Dollar-Kurs ungewiss. Ming-Chi Kuo machte noch eine weitere interessante Anmerkung zu den Geräten - so sollen die MacBooks bis zu 32 GB Arbeitsspeicher unterstützen.Bemerkenswert ist diese Aussage, da Apples Marketing-Manager Phil Schiller erst kürzlich erklärte, warum die Geräte aktuell nur bis zu 16 GB RAM unterstützen. Schneller Arbeitsspeicher soll laut Schiller in Größen über 16 GB zu viel Strom verbrauchen und die Akkulaufzeit der Notebooks zu stark verkürzen. Problematisch ist bei RAM, dass dieser immer Strom verbraucht, egal ob er gerade genutzt wird oder nicht. Dies ist auch der Grund, weshalb Apple in iOS-Geräten relativ wenig Arbeitsspeicher einsetzt.Zu welchem Zeitpunkt die Geräte auf den Markt kommen, wurden keine Angaben gemacht. Wahrscheinlich ist die Verfügbarkeit der neuen Intel-Prozessoren für die Veröffentlichung der Geräte entscheidend. Wie groß der maximale Arbeitsspeicher der 12-Zoll-Modelle sein soll, nannte Kuo nicht. Auch ob es gänzlich neue Produkte geben wird, oder Apple lediglich die bestehenden MacBooks aktualisiert, ließ der KGI-Analyst offen.Das MacBook Pro mit Touch Bar und Touch ID lässt sich über den Apple Online Store bestellen. Die Lieferzeiten hängen vom gewählten Modell ab und betragen aktuell zwischen 3-4 (15“-Modell) und 4-5 Wochen (13“-Modell).Weiterführende Links: