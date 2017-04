Hohe Absatzerwartungen für iPhone 8: Apple erhöht OLED-Bestellungen

OLED

Display des iPhone 8

iPhone 7s mit Wireless Charging?

Vor zwei Monaten hieß es zum ersten Mal, dass sich Apple in großem Stil mit OLED-Displays eindeckt, um das kommende Jubiläums-iPhone zu versorgen. Damals war von 60 Millionen Panels die Rede; Quellen der Nikkei Asian Review sowie von IHS Markit legen nun nahe, dass das Bestellvolumen auf 70 Millionen Exemplare erhöht wurde.Die Erhöhung der Menge deutet einerseits darauf hin, dass Apple die Absatzerwartungen zuletzt anhob, und andererseits, dass der zuletzt in Frage gestellte Marktstart Herbst 2017 noch auf der Agenda ist. Nichtsdestotrotz gibt David Hsieh von IHS Markit zu bedenken, dass nicht alle der 70 Millionen Panels für Geräte vorgesehen sein müssen, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das ist auch nachvollziehbar, denn ansonsten würde Apple damit rechnen, dass allein das iPhone 8 in den ersten Monaten nach Marktstart so hohe Verkaufszahlen ausweise wie sämtliche iPhone-Modelle im Vorjahr.Zulieferer der OLED-Displays ist allen Berichten zufolge allein Samsung, das als führender Hersteller in dem Bereich gilt. OLEDs (organische Leuchtdioden) strahlen aus sich selbst heraus und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung. Das erlaubt höhere Kontraste - insbesondere ist Schwarz bei diesen Displays wirklich Schwarz - und bei dunklen Anzeige-Inhalten einen niedrigeren Stromverbrauch. Die von Apple bestellten OLEDs sollen biegsam sein, was auf leichte Abrundungen an den Displaykanten hinweist.Denn das iPhone 8 soll über ein komplett neugestaltetes Äußeres verfügen, zu dem insbesondere ein randloser Frontbildschirm gehört. Die Home-Taste falle einem zusätzlichen Displaybereich mit digitalen Tasten zum Opfer. Nikkei berichtet, die Displays hätten eine Abmessung von 5,2’’, was den bisherigen Spekulationen von etwa 5,8’’ entgegenläuft. Möglich ist allerdings, dass der eigentliche Anzeigebereich knapp 5,2’’ beträgt, während die digitalen Tasten die fehlenden Zoll der Gesamtdiagonale ausmachen.Eine weitere interessante Randnotiz des Nikkei-Artikels betrifft das iPhone 7s. Dieses soll im Gefolge des iPhone 8 ebenfalls diesen Herbst herauskommen, Design-technisch aber beim iPhone 7 bleiben inklusive Home-Taste und klassischem LCD-Display. Allerdings heißt es in dem Bericht, das 7s werde ebenso wie das iPhone 8 über kabellose Auflademöglichkeiten verfügen; ein Feature, das man bisher für iPhone-8-exklusiv gehalten hatte. Die Experten, so heißt es, hätten allerdings noch mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen.Weiterführende Links: