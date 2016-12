Generalüberholte Apple Watch kündigt sich an, weitere aktuelle Angebote im Refurbished Store

Ein Blick auf die aktuellen Angebote im Refurbished Store

MacBook und MacBook Pro

iMac, Mac Pro

Während die Apple Watch derzeit von Apple nur als Neuware zu beziehen ist, wird es in absehbarer Zeit wohl auch generalüberholte Modelle geben. In den USA hat Apple den Refurbished Store nämlich schon um derlei Angebote erweitert und führt sowohl die Apple Watch der ersten als auch der zweiten Generation zu vergünstigten Preisen. Apples Nachlass liegt zwischen 14 und 16 Prozent. Der Einstiegspreis liegt somit bei 229 Dollar, normalerweise würden 269 Dollar fällig. Für eine Apple Watch 42mm mit Edelstahlgehäuse veranschlagt Apple 509 Dollar, was einem Rabatt von 90 Dollar entspricht. Hierzulande weist der Refurbished Store leider noch keine Apple Watch auf - wenn Produkte erstmals im offiziellen Store für generalüberholte Geräte angeboten werden, vergehen sehr oft einige Wochen, bis Apple die Offerte international ausweitet. In den USA gibt es beispielsweise auch iPhone 6s und iPhone 6s Plus generalüberholt, in Deutschland und Österreich allerdings nicht.(Zum Store: Seit wenigen Wochen bietet Apple nicht nur das iPad Pro 12,9", sondern auch das iPad Pro 9,7" generalüberholt an. Für 579 Euro erhält der Kunde ein iPad Pro mit 32 GB Speicherkapazität, inklusive Mobilfunkempfang sind es mindestens 699 Euro. Als günstigstes iPad führt Apple das iPad mini 2, vorgestellt im Oktober 2013. Dieses kostet im Refurbished Store nur 239 Euro. Wer sich lieber für das aktuelle iPad mini 4 entscheiden möchte, wird ab 329 Euro fündig.(Zum Store: Im Mac-Bereich gibt es das aktuelle MacBook 12" ab 1229 Euro, was einem Rabatt von 220 Euro im Vergleich zum Normalpreis des Online-Stores entspricht. Die hochwertigste Konfiguration mit 8 GB RAM sowie 512 GB Flash-Speicher wird für 1679 Euro angeboten. Das MacBook Pro steht natürlich noch nicht in der Variante mit Touch Bar zur Verfügung, stattdessen führt Apple die im Mai 2015 aktualisierte Serie. 1909 Euro beträgt der Einstiegspreis für ein solches MacBook Pro.(Zum Store: Ab 1059 Euro ist es momentan möglich, einen iMac zu erhalten. Apple bietet in diesem Fall ein 21,5"-Gerät mit 8 GB RAM sowie 1 TB Festplatte an. Die Retina-Variante kostet 1439 Euro. Den iMac 27" mit 5K-Display gibt es ab einem Preis von 1989 Euro, wobei eher zur Variante für 2079 Euro gegriffen werden sollte, denn diese weist bereits ein Fusion Drive auf. Die momentan angebotene Maximalkonfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB Flash kostet im Refurbished Store 3219 Euro. Den 2013 vorgestellten Mac Pro bietet Apple ab 2889 Euro an, der Mac mini ist derzeit nicht verfügbar.