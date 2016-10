Facebook Events: Neue App zur Planung von Veranstaltungen

Facebook hat in den USA eine neue App in die Stores gebracht. Diese soll sich um das Erstellen und die Durchführung von Events kümmern und die Vorgänge begleiten. Ob sich damit Veranstaltungen planen lassen, wird sich zeigen. Allerdings könnte die App eine gute Ergänzung zur Planung sein.Aufgebaut ist die App wie ein Kalender und bietet ähnliche Funktionen. Man kann Ereignisse erstellen, diese privat halten oder auf Facebook veröffentlichen. Auch lassen sich weitere Veranstalter hinzufügen.Über eine Suchfunktion kann man sich über Events in der näheren Umgebung informieren. Die App bietet somit dieselben Funktionen wie der Browser, nur eben in anderem Layout. Die Anwendung steht vorerst nur in den USA zur Verfügung und lässt sich kostenlos im App Store laden. Auch in Deutschland wird die App in Kürze verfügbar sein, wann genau ist noch nicht bekannt. Um die App nutzen zu können, benötigt man mindestens iOS 8.0 und 215 MB freien Speicher.Weiterführende Links: