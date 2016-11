Erste Eindrücke: Crucial-SSD MX300 - günstiger Flash-Speicher mit hoher Kapazität

Preis / Kapazität

Test in einem Mac mini

Wenn es um eine neue interne Festplatte für den Computer geht, gibt es für die meisten Nutzer drei relevante Aspekte bei ihrer Entscheidung: Wie schnell ist sie? Wie groß ist sie? Wie teuer ist sie? Dass SSDs (Solid State Drives) in puncto Geschwindigkeit herkömmlichen Laufwerken mit beweglichen Elementen meilenweit voraus sind, hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch auch unter den SSD-Angeboten gibt es deutliche Unterschiede.Im Sommer schickte Crucial eine neue Generation an Flash-Speicherplatten ins Rennen, um gegen Samsung und Co. Punkte gutzumachen. Die MX300 (Amazon: ) wirbt dabei mit Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Haltbarkeit und bietet Kapazitäten von 275 GB, 525 GB, 1 TB und 2 TB. Die großen Kapazitätswerte werden dabei nicht zuletzt durch die verwendeten TLC-NAND-Speicherzellen erreicht, die 3 Bits pro Zelle speichern können. Als limitierte Ausgabe gibt es weiterhin eine Ausführung mit 750 GB, welche MacTechNews für einen Direktvergleich mit der etablierten Samsung 850 Pro (diese allerdings mit nur 512 GB, Amazon: ) heranzog.Lange Zeit war der hohe Preis pro Gigabyte ein Hauptargument gegen SSDs. Genau hier punktet die Crucial-SSD, denn mit 189,99 Euro kostet die 750-GB-Version nur etwa 25 Cent pro Gigabyte. Das Gleiche gilt übrigens auch für alle übrigen Speichergrößen der MX300. Platzhirsch Samsung 850 Pro schlägt dagegen mit etwa 50 Cent pro Gigabyte doppelt so stark zu Buche - die 512-GB-Variante ist also trotz geringerer Kapazität mit regulär 279 Euro deutlich teurer als der Crucial-Konkurrent.Zum Einsatz brachten wir unsere Crucial-SSD in einem Mac mini aus dem Jahr 2012, welcher vorher mit einer HDD von Samsung (Momentus 500GB) ausgestattet war. Der Einbau der Platte im üblichen 2,5’’-Format dauerte etwa 30 Minuten. Wie bei jedem Wechsel von klassischer Festplatte zu SSD war sofort ein deutlicher Geschwindigkeitsschub zu bemerken. Brauchte der Bootvorgang mit der vorherigen Festplatte noch eine Minute und 28 Sekunden, verkürzte er sich mit der Crucial-SSD auf nur noch 19 Sekunden.