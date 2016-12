Die REWIND Testübersicht 2016

Test Panasonic HD5: High End Kopfhörer zum Schnäppchenpreis?

Test Walther Pro PL70r – Und worauf Sie beim Kauf von LED-Taschenlampen achten sollten

Test: Bluesound Pulse Mini Wireless Netzwerk-Lautsprecher

Test: Bluesound Node 2 und Auralic Aries Mini Streaming-Player

Kurztest: beyerdynamic T 5 p geschlossener High End Kopfhörer

Test: Sonos PLAY:5 Streaming-Lautsprecher mit "trueplay" Raumeinmessung

Test: Drei Desktop-Kopfhörerverstärker und DAC für Aufsteiger und High-Ender zwischen 230 und rund 1.800 Euro

Test Pebble Audio Funkverbindung: Wenn lange Leitungen nicht in Frage kommen

Test LHLabs Geek Out V2 DAC/ Kopfhörerverstärker

Test Audeze EL-8 Titanium mit Lightning CIPHER-Kabel für aktuelle und kommende iDevices

Test BrydgeAir Tastatur: Macht aus dem iPad ein „Attachable“

Test: Eine Woche mit dem neuen iPad Pro 9,7''

Test: LaCie Porsche Design Mobile Drive 4 TB USB-C-Festplatte

Test: Panasonic VIERA TX-65DXW904 UHD Premium TV – Das (vorläufige) Ende einer Odyssee

Praxistest: Netflix – Aus Sicht eines Neueinsteigers

Testbericht Logi BASE: Standfuß mit Smart Connector für iPad Pro 9,7" und 12"

Test: Violectric HPA V280 symmetrischer Kopfhörerverstärker – Einer für Alle

MusicScope: Kenne Deine Musik – bis aufs Bit genau

Test: Resonessence Labs Veritas High-End DAC

Wer einen weitgehend neutral abgestimmten Over-Ear-Kopfhörer mit guter Auflösung und Tragekomfort für unter 100 Euro sucht, macht mit dem HD5 ganz bestimmt nichts falsch. Bass- und Dynamikfetischisten sollten sich allerdings woanders umsehen. Der größere Bruder HD10 konnte deutlich mehr überzeugen. ( …zum Testbericht Egal ob für Freizeit oder Beruf, die Walther PL70r bietet einige sehr überzeugende Qualitäten zu einem absolut angemessenen Preis. Eindeutige Empfehlung! ( …zum Testbericht Der Bluesound Pulse Mini entpuppt sich als gelungene All-In-One-Lösung für all diejenigen, die mit möglichst geringem Aufwand an Hardware und Verkabelung in die Welt vernetzter Audiosysteme einsteigen wollen. Die Einrichtung stellt Computer-erfahrene Nutzer vor keine Herausforderung und auch Technik-Laien dürften das System bei genauer Befolgung der Anleitung schnell einsatzfähig bekommen. ( …zum Testbericht Am Ende haben sich beide Kandidaten in diesem Test ein REWIND-Highlight als Auszeichnung redlich verdient. Sie sind wahre Vorreiter auf ihrem Gebiet zu einem sehr fairen Preis für das Gebotene. Perfekt ist keiner von beiden, aber einen Streaming-Player ohne irgendwelche Kritikpunkte gibt es bis dato nicht – und wird es aufgrund ihrer Komplexität speziell auf der Software-Seite in absehbarer Zeit wohl auch nicht geben. ( …zum Testbericht Das Beste am T 5 p gegenüber dem T 1 ist ganz klar seine flexiblere Nutzbarkeit. Für diejenigen, die praktisch nur in störungsfreier Umgebung und mit einem sehr guten DAC/Kopfhörerverstärker Musik hören wollen, würde ich nach wie vor den T 1 empfehlen. Konnte der sich zuvor klanglich klar vom T 5 p absetzen, liegen seine Vorzüge mit der Vorstellung des T 5 p (2G) aber nur noch in der halboffenen Bauweise (geringerer Okklussionseffekt) und einem minimal schnelleren und damit etwas präziseren Klangbild. Ansonsten hat der T 5 p komplett zum T 1 aufgeschlossen. – Grandiose Leistung! ( …zum Testbericht Als Gesamtsystem betrachtet ist der Sonos PLAY:5 vor allem für diejenigen, die einfach nur gute Musik hören wollen, ohne zu viel technisches Bla-Bla drumherum, ein absoluter No-Brainer. Anschließen, Assistent starten und schon ein paar Minuten später hat man einen wirklich gut klingenden und leistungsstarken One-Box-Speaker samt Einmessung auf die Raumakustik (!) installiert. Die riesige Auswahl an verfügbaren Musikdiensten – inkl. Apple Music –, die einfach erlernbare und ausgereifte App, die Verfügbarkeit einer Mac-Desktop-App und viele kleinere, aber gut durchdachte Details lassen nur ein Urteil zu: Daumen hoch! ( …zum Testbericht Schwere Entscheidung in diesem Dreiertest! Meine Traumkombi wäre letztendlich der MX-DAC am Taurus mit dem beyerdynamic T 1. Leider passt die Kombi optisch nicht so schön zusammen. Als Gesamtpaket gewinnt daher die Kombination von Musical Fidelity MX-DAC und -HPA, auch aufgrund des günstigeren Preises. ( …zum Testbericht Funk bleibt Funk und kann in gewissen Situationen eine direkte Kabelverbindung einfach nicht ersetzen. Diese Erkenntnis bestätigt sich auch für das Pebble-System. Sollten Sie Pebble Audio als Lösung für bestehende WLAN-Verbindungsprobleme ins Auge gefasst haben, lassen Sie besser die Finger davon. Davon abgesehen hält der Hersteller allerdings sämtliche Versprechen und kann ggf. viele Meter Kabel ersparen. Gegenüber Bluetooth ist das Pebble-System definitiv deutlich reichweitenstärker und bietet eine stabilere Verbindung mit minimaler Latenz. ( …zum Testbericht Neben der wirklich überzeugenden klanglichen Performance stechen folgende Dinge bei den Geek Out-Modellen hervor: ihre Anpassungsfähigkeit dank umschaltbarer Verstärkungsfaktoren, der moderne Wandlerchip mit Unterstützung für höchste Auflösungen und DSD-Support, die gute Ausgangsleistung über Class-A und nicht zuletzt der symmetrische Aufbau mit entsprechendem Ausgang. Der dafür geforderte Preis ist absolut fair, besonders in Anbetracht des überzeugenden Klangerlebnisses. ( …zum Testbericht Kritik? Bis auf die in der Plus/Minus-Liste genannten Punkte gibt es hier wirklich kein ärgerliches Haar in der Suppe. Audeze ist mit der Kombi EL-8 Titanium und CIPHER der Konkurrenz einen großen Schritt voraus. Sowohl unterwegs an iPhone oder iPad als auch daheim oder im Büro an einem Desktop-DAC/Amp macht der Kopfhörer eine ausgezeichnete Figur. ( …zum Testbericht Alles in allem gibt es für das BrydgeAir eine eindeutige Empfehlung, weil das Arbeiten am iPad damit wirklich sehr Notebook-like ist und der Preis sich in einem vernünftigen Rahmen bewegt. Knapp vorbei an einer Highlight-Auszeichnung zwar, aber dennoch sehr gut. ( …zum Testbericht Besitzer eines iPad Air 2 müssen wegen dem iPad Pro 9,7’’ keine schlaflosen Nächte haben. Der Wechsel könnte sich im Einzelfall lohnen, wenn man auf Neuerungen wie mehr Performance, True Tone oder die bessere Kamera besonders großen Wert legt. Ansonsten kann man dieses Update, das wahrscheinlich iPad Air 3 geheißen hätte, wenn Apple nicht neue Käuferschichten erobern müsste, auch getrost überspringen. Auch wenn Revolutionen hier ausbleiben und geringfügige Abstriche zu machen sind, ist das iPad Pro 9,7’’ als Gesamtpaket betrachtet absolut überzeugend. ( …zum Testbericht Unter dem Strich blieb für LaCies neues Mobile Drive ein Daumen hoch mit klarer Rewind-Empfehlung. So viel Speicherplatz, in so schicker und kompakter Verpackung mit so geringem Betriebsgeräusch gab’s bis dato nirgendwo. ( …zum Testbericht Meine langjährige Suche nach einem würdigen Kuro-Nachfolger endete mit diesem Testkandidaten. Das TV-Vergnügen ist mit dem DXW904 auf ein sehr hohes Niveau gehoben worden und endlich kann ich auch die „Black Box“ in Form eines externen SAT-Receivers mit Festplatte einmotten. – Allerdings mit einem weinenden Auge, denn gerade die Aufzeichnungsfunktionen des Panasonic sind funktional und logisch nicht optimal (siehe Testnotizen). Der Panasonic TX-65DXW904 setzt in vielen Bereichen neue Maßstäbe. Auch wenn er seinen Thron vermutlich nicht allzu lange innehaben wird, gibt es derzeit wohl kein besseres Rundum-Glücklich-Paket für ambitionierte Film- und TV-Fans. ( …zum Testbericht Für Serienfreunde ist Netflix dank gelungener Eigenproduktionen und auch sonst gutem Serienangebot mehr als nur eine Überlegung wert. Auch qualitativ ist der Dienst dank hochwertiger Eigenproduktionen in 4K und HDR-Angeboten sehr attraktiv und den meisten anderen Anbietern voraus. – Inzwischen bietet Netflix übrigens auch eine Offline-Funktion. – Für Spielfilm-Fans, die möglichst aktuelle Blockbuster suchen, ist Netflix aber momentan, zumindest in Deutschland, zu eingeschränkt. Ich als Fan gut produzierter Serien bin sehr angetan und bleibe bis auf Weiteres dabei. ( …zum Testbericht Auch wenn das Ergebnis für die Logi BASE nicht uneingeschränkt positiv ausfällt, ist es zumindest lobenswert, dass sich der Hersteller Logitech als bislang einziger auf Apples neue Schnittstelle namens Smart Connector eingelassen hat. Mal abwarten, was damit zukünftig noch so alles geht. ( …zum Testbericht Einen technisch so solide gebauten und gut durchdachten Kopfhörerverstärker findet man nicht an jeder Ecke. Und auch klanglich wird der Violectric HPA V280 seinem Anspruch und Preis vollauf gerecht. Die geforderten 1.400 Euro für den V280 (3% Skonto bei Vorkasse) gehen bei dem gebotenen technischen Aufwand, verglichen mit konkurrierenden Angeboten und nicht zuletzt aufgrund des Klangs und der Praxistauglichkeit voll in Ordnung. ( …zum Testbericht MusicScope erweist sich als mächtiges und vergleichsweise kostengünstiges Werkzeug zur Analyse digitaler Musikdateien, sowie zur Echtzeitanalyse angeschlossener Audiogeräte. Für HiFi-Fans wie Musikproduzenten ein wirklich gelungenes Tool zum Preis einer guten Doppel-CD. Ähnlich gut ausgestattete Analyzer-Software kostet sonst schnell mal ein paar hundert Euro. ( …zum Testbericht Aufgrund des Prototypen-Status des Testgerätes gab es hier kein endgültiges Fazit. Da der Klang aber schon der Serienversion entsprach, lautete mein Urteil in diesem Punkt kurz und knapp: Traumhaft! Und auch seine praktischen Eigenschaften überzeugen. Die Bedienung über den Dreh-Drück-Regler an der Front, über die mitgelieferte Apple Fernbedienung oder gar über die Mac-Tastatur, und nicht zuletzt seine kompakten Maße, machen den Veritas zum idealen High-End-DAC für Computer-Audiophile. ( …zum Testbericht