Die Produkthighlights der Woche:

Die Entwicklerkonferenz WWDC am vergangenen Montag brachte wie gewohnt enorm viele Neuerungen für Apple-User mit sich. Bzw. stellte diese für ca. Herbst in Aussicht. Was es nicht gab, war neue Hardware, womit aber aufgrund der Art der WWDC als reine Veranstaltung für Software-Entwickler auch nicht fest zu rechnen war. Wer auf neue Macs, MacBooks und andere Hardware-Neuheiten aus Cupertino hoffte, muss sich also noch eine Weile gedulden.Für die Entwicklergemeinde gibt es bis dahin aber wirklich reichlich zu tun und zu entdecken. Alle anderen können derweil den Sommer genießen oder, wenn das Wetter nicht mitspielt, sich über die neueste Hardware anderer Anbieter informieren. Hier das wöchentliche Update: