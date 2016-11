Bartträger, Kopftuch, stillende Mutter - 51 neue Emojis für Unicode 10

Vorschläge für 2017

Menschen: Von Smileys bis Fantasy

Von Brezeln, UFOs und Dinosauriern

Das Unicode-Konsortium definiert den Kanon von Emojis, die plattformunabhängig auf iOS, macOS, Android, Windows, Facebook, usw. bereitgestellt werden. Was zuerst mit einer Reihe von häufig genutzten Smileys anfing, umfasst inzwischen eine Bibliothek von vielen Hundert Symbolen, die Nutzer etwa mit iMessage verschicken können. Mit iOS 10.2 und macOS 10.12.2 plant Apple die Integration derjenigen 72 Emojis, die mit Unicode 9 im Sommer dieses Jahres eingeführt wurden.Doch nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung - das Konsortium beschäftigt sich längst mit Unicode 10, welches für 2017 vorgesehen ist. Und auch hier steht wieder eine Reihe neuer Emojis bereit. Eine erste Vorschlagsliste umfasst 51 Bildchen, die aus einer noch deutlich umfangreicheren Sammlung ausgewählt wurden.Die meisten Emoji-Vorschläge zeigen Menschen, so etwa die sieben Smileys. Sie reichen von einem »Grinsen mit verrückten Augen« über Finger auf Lippen, bzw. zensiertem Mund bis zum »schockierten Gesicht mit explodierendem Kopf«. Die Darstellungen von Menschen umfassen etwa geschlechtsunspezifische Kinder, Erwachsene und Greise, einen Mann mit Bart und eine Frau mit Hidschab. Aus dem Fantasy-Genre tauchen Dschinn, Fee, Vampir, Zombie und Elf auf, ebenso ein Wassermann/Meerjungfrau. An Personen, die eine Tätigkeit ausführen, nennt die Liste eine stillende Mutter, einen Kletterer und Yoga.Auch Nahrungsmittel erfreuen sich in der Emoji-Liste einer gewissen Beliebtheit. So sind für Unicode auch Bildchen für Brokkoli, Brezel, Sandwich, Fleischscheiben, Torte, Kokosnuss, eine Schüssel und eine Tasse geplant. An Tieren können sich Nutzer auf die Gesichter einer Giraffe und eines Zebras freuen, ebenso auf einen Igel und sogar zwei Dinosaurier: einen T-Rex und einen nicht näher definierten Sauropoden (zB. Brontosaurus, Diplodokus oder Brachiosaurus). Weitere Objekte wie Mantel, Socken, Handschuhe, Schal, Schlitten, ein orangenes Herz, ein Gehirn und ein UFO runden die Liste ab.Die vollständige Vorschlagsliste findet sich hier: . Da sich die Entwicklung noch in einer sehr frühen Phase befindet, gibt es noch keine verbindlichen Designvorgaben zu allen 51 Vorschlägen.