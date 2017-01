Apple und Nest Labs pokern um hochkarätige Mitarbeiter

Greg Duffy, der Mitgründer von Dropcam, arbeitet laut Medienberichten seit Kurzem bei Apple. Dies habe auch ein Pressesprecher von Apple bestätigt, ohne aber Details zu seinem Aufgabenbereich bei Apple preiszugeben. Zuvor war Duffy bei Nest Labs beschäftigt, nachdem das Unternehmen im Jahr 2014 Dropcam samt den Mitarbeitern übernahm. Allerdings bezeichnete Greg Duffy den Verkauf an Nest Labs einen Fehler und verließ im November das Unternehmen.Die Personalie um Greg Duffy ist insofern bemerkenswert, da vor Kurzem erst die Robotik-Expertin Yoky Matsuoka Apple verließ , um wieder bei Chef-Entwicklerin (CTO) bei Nest Labs zu arbeiten. Außerdem bezeichnete Greg Duffy den Nest-Gründer und iPod-Vater Tony Fadell im vergangenen Sommer als einen tyrannischen Bürokraten. Fadell nahm wenig später aufgrund des ausbleibenden unternehmerischen Erfolgs bei Nest Labs seinen Hut.Es ist daher fraglich, ob sich Greg Duffy bei Apple viel wohler fühlen wird, da man auch in Cupertino zu einer rigiden bürokratischen Arbeitsweise neigt, die einen großen Fokus auf Geheimhaltung legt. Wie aus dem privaten Umfeld von Greg Duffy zu hören ist, leitet er bei Apple offenbar ein spezielles Entwicklungsprojekt. Ob dieses in ein fertiges Endprodukt münden wird, bleibt jedoch freilich ungewiss.