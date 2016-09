Apple tritt Initiative für erneuerbare Energien bei

Apples Vice President für Umwelt, Politik und soziale Initiativen, Lisa Jackson, hat gestern bekannt gegeben, dass Apple der global agierenden Initiative für erneuerbare Energien, der RE100, beigetreten ist. Damit erweitert Apple sein Engagement für umweltfreundliche Produkte und ein klimaneutrales Unternehmen.Jacksons Ankündigung fand auf der Klimawoche in New York City statt. Dort berichtete das Unternehmen zudem über weitere Fortschritte im Umweltbereich. So soll Apples weltweiter Energiebedarf bereits im Jahr 2015 zu 93% mit regenerativer Energie gedeckt worden sein. In den USA, China sowie 21 weiteren Ländern verwendet Apple bereits zu 100% erneuerbare Energie. Diese besteht nicht nur aus Ökostrom, sondern ebenfalls aus Biogas.Lisa Jackson berichtete weiter, dass die Arbeiten an der neuen 50-Megawatt-Photovoltaikanlage abgeschlossen seien. Apple wird seine Datenkommandozentrale , wie bereits berichtet, in Mesa, Arizona auf dem Standort des ehemaligen Partners GT Advanced errichten. Auch dieses Rechenzentrum wird nach Fertigstellung mit regenerativer Energie betrieben.Ebenfalls gab Apple an, Zulieferer weiter dazu zu bewegen, ebenfalls auf erneuerbaren Strom sowie nachhaltiges Gas zu setzen. So wurde berichtet, dass der Zulieferer Solvay Specialty Polymers, der die Antennenbänder für die neuen iPhones fertigt, ebenfalls auf 100% Ökostrom setzen will und sich hierzu bereits verpflichtet habe. Catcher Technology, Produzent der Aluminium-Gehäuse von Apple-Geräten, soll bis Ende 2018 ebenfalls 100% umweltneutrale Produktionsmittel einsetzen.Die Initiative RE100 setzt sich aus den weltweit einflussreichsten Unternehmen zusammen, die sich allesamt darauf konzentrieren, ihren Energiebedarf aus 100% erneuerbaren Energien zu beziehen. Die RE100 freue sich, in Apple einen neuen großen Partner gefunden zu haben, so ein Sprecher der Organisation. Andere große Unternehmen, die mit der Initiative kooperieren, sind: IKEA, Adobe, GM, Google, HP, Microsoft, Nike sowie das amerikanische Einzelhandelsunternehmen Walmart. Größter deutscher Partner von RE100 ist BMW.