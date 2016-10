Apple stellt klar: Kamera des iPhone 7 ist saphirgeschützt

Kratzer auf der Kameraabdeckung?

Saphirglas, also synthetischer Saphir aus geschmolzenem Aluminiumoxid, gehört zu den härtesten transparenten Materialien der Welt. Deswegen findet es vor allem in der Uhrenindustrie Verwendung - so auch bei der Apple Watch -, aber auch beim Schutz von empfindlichen optischen Bauteilen wie der iPhone-Kamera.Doch vor wenigen Tagen tauchte ein YouTube-Video auf, das Zweifel an der Härte und vor allem Kratzfestigkeit der Substanz anmeldete und gar spekulierte, es handele sich entgegen der Apple-Werbung nicht um reines Saphirglas. Das Video reiht sich in die Vielzahl an »Test«-Videos ein, in denen das neue iPhone-Modell verschiedenen Belastungen unterzogen wird, um die Widerstandskraft zu testen. So rückte dem iPhone 7 in fraglichem Video Spezialwerkzeug zum Testen der Mohshärte zu Leibe. Zur Überrachung des Testers hinterließ die scharfe Spitze sichtbare Spuren auf der Kameralinse.Die Mohshärte-Skala teilt Materialien in einen Zahlenwert von 1 bis 10 ein, wobei Materialien der Härte 1 (z.B. Talk) mit den Fingernägeln schabbar sind und Materialien der Härte 10 (Diamant) nur von sich selbst geritzt werden können. Saphirglas müsste einen Härtegrad von 9 haben; das verwendete Werkzeug war aber nur auf die Mohshärte 6 spezifiziert und sorgte trotzdem für eine Beschädigung. Nutzte Apple etwa heimlich eine andere Substanz? Oder handelte es sich nur um eine Saphirfolie auf normalem Glas, wie die Videoersteller argwöhnt?Die Diskussion zu diesem Thema sieht Apple offensichtlich derart ungern, dass sich Apple zu einer Stellungnahme gegenüber dem iMore-Autor Rene Ritchie genötigt sah. Darin stellte der Konzern klar, dass sowohl das Kameraobjektiv als auch die Home-Taste von Saphirglas geschützt seien. Aber wenn dem so ist, wie erklärt sich dann der Kratzer auf der Kameralinse im Video?Die Antwortet lautet: Es ist kein Kratzer. Es ist ein Bruch. Der schmale Kopf des verwendeten Werkzeugs in Kombination mit nicht näher bezifferbarem Druck sorgte nicht für Einkerbungen in Form von Kratzern, sondern bezwang die strukturelle Integrität der Linse. Deshalb gibt es auch den Unterschied zwischen den Begriffen »Kratzfestigkeit« und »Schlagfestigkeit«. Vor allem in ersterem ist Saphirglas weit vorne.Das Video zeigt auch den Vergleich zu einer Uhr, deren Zifferblatt von Saphirglas geschützt ist. Die Widerstandskraft war hier scheinbar deutlich größer. Für einen fairen Test, so betont Ritchie, hätten sowohl die Dicke der Saphirglasbeschichtung als auch der ausgeübte Druck identisch sein müssen.Apple verwendet Saphirglas für die Kameraabdeckung seit dem iPhone 5 aus dem Jahr 2012. Zwischenzeitlich war sich die Gerüchteküche auch sicher, dass das Frontdisplay mittelfristig von Gorilla Glass auf Saphirglas umgerüstet werden würde. Spätestens mit der Pleite von Apples Saphirpartner GT Advanced Technologies waren diese Pläne hinfällig, sollte es sie je gegeben haben. Aus dieser Zeit stammt auch unser ausführlicher Vergleich der beiden Schutzmaterialien Gorilla Glass und Saphirglas: