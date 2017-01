Apple bietet 30 Macs und 50 iPads generalüberholt an

MacBook Pro 2015

iMac 2013 bis 2015

Generalüberholte iPads

Ein Blick auf Apples Refurbished Store für generalüberholte Geräte zeigt, dass Apple derzeit mit einem großen Angebot aufwarten kann. Die meisten Modelle und Konfigurationen lassen sich in der Liste aus 30 Macs sowie rund 50 iPad-Varianten auswählen. Der momentan günstigste Mac ist ein 11,6" MacBook Air aus dem Jahr 2015, das mit 1,6 GHz und 256 GB Flash-Speicher für 1059 Euro zu haben ist. Für 13,3" Displaydiagonale werden 1149 Euro fällig ( ).(Store: Wer mit einem neuen MacBook Pro liebäugelt, jedoch wenig Interesse am aktuellen Modell hegt, findet im Refurbished Store fünf Varianten der vorherigen Baureihe. In der hochwertigsten Konfiguration liegt der Preis bei 2559 Euro, geboten werden dafür 2,8 GHz, 16 GB RAM sowie 512 GB Flash-Speicher. Die Option mit einem TB Flash-Speicher ist momentan leider nicht verfügbar. Die günstigste Version eines MacBook Pro 15" kostet 1909 Euro, in diesem Fall erhält man 2,2 GHz, 16 GB RAM und 256 GB integrierten Flash-Speicher. Das MacBook Pro 13" ist für 1359 Euro verfügbar und bringt dann 2,7 GHz und 256 GB Speicher mit.(Store: Im vergangenen Jahr erfolgte keine Aktualisierung des iMacs, weswegen die aktuelle Baureihe auf die Bezeichnung "Oktober 2015" hört. Der Einstiegspreis für einen iMac 4K mit 21,5"-Display liegt bei 1439 Euro, allerdings weist diese Konfiguration nur eine herkömmliche Festplatte auf. Empfehlenswerter ist daher die Variante mit 2 TB Fusion Drive und 3,3 GHz Quad-Core für 1929 Euro. Vom iMac 5K mit 27"-Display gibt es derzeit nur die 2014er Modelle, nicht jedoch die 2015er Serie. Für 2079 Euro bietet Apple die Variante mit Fusion Drive an, 3069 Euro sind es mit 1 TB Flash-Speicher. Der günstigste iMac 27" ist momentan das 2013er Modell für 1609 Euro - dieser setzt noch auf ein normalauflösendes Display.(Store: Die günstigste Möglichkeit, momentan ein iPad direkt bei Apple zu beziehen, ist das iPad mini 2 für 239 Euro. Sollen es 9,7" Displaydiagonale sein, so beginnen die Preise bei 509 Euro für ein iPad Air 2 mit 64 GB Speicherkapazität. Das iPad Pro 9,7" bietet Apple ab 579 Euro an, inklusive Mobilfunkanbindung sind es mindestens 699 Euro für 32 GB und 799 Euro für 128 GB integrierten Speicher. Das iPad Pro 12,9" kostet mindestens 759 Euro, mit Mobilfunkanbindung und 128 GB Speicher veranschlagt Apple 989 Euro.