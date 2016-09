Apple-Zahlen zum Erfolg des iPhone 7 am 27. Oktober

Die Berichte über den Absatz des jüngsten iPhone-Generation widersprechen sich - einige Beobachter rechnen mit einem etwas besseren Marktstart als beim iPhone 6s, andere vermuten einen weiteren Rückgang. Apple hat in diesem Jahr darauf verzichtet, die Anzahl der Bestellungen am ersten Wochenende bekannt zu geben.Am 27. Oktober wird Tim Cook dagegen zum iPhone 7 Stellung nehmen, denn an diesem Tag findet die kommende Quartalskonferenz des Konzerns statt. Dieses informiert über die finanzielle Situation Apples im vierten Geschäftsquartal 2016, welches von Juli bis September 2016 läuft. Dazu gehören auch Informationen über den iPhone-Absatz, ebenfalls Zahlen zum iPad und zum Mac, sowie über Umsatz- und Gewinnentwicklung.Im letzten Quartal meldete Apple 42,4 Milliarden US-Dollar Umsatz. Der Konzern selbst rechnete seinerzeit für das jetzt ablaufende Quartal mit Einnahmen in Höhe von 45,5 bis 47,5 Milliarden Dollar. Die Gewinnmarge liege zwischen 37,5 und 38 Prozent.Apples Quartalskonferenz am 27. Oktober beginnt um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit und kann bei Livestream auf der konzerneigenen Investoren-Webseite verfolgt werden. Natürlich informiert auch MacTechNews über alle wichtigen Informationen, die Apples Top-Manager rund um CEO Cook an diesem Tag bekannt geben. Bereits eine halbe Stunde vor der Konferenz gibt Apple die schriftlichen Quartalsergebnisse frei.Weiterführende Links: