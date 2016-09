Apple Watch 2: Hohe Nachfrage durch Besitzer der ersten Generation

Größere Version beliebter

Lange Lieferzeiten

Eine neue Statistik von Intelligence Reports bescheinigt den Käufern der Apple Watch Series 2 eine hohe Markentreue. Denn zahlreiche von ihnen hatten bereits im vergangenen Jahr eine Apple Watch 1 gekauft. Jede dritte Bestellung, die zwischen dem 09. und 12. September einging, stammte von einem Besitzer des Vorjahresmodells.Auffällig ist der hohe Anteil an weiblichen Käufern. Dieser liegt bei knapp über einem Viertel. Bei der Vorbestellung der ersten Generation vor über einem Jahr lag der Frauenanteil bei lediglich 20 Prozent.Zum Kauf der größeren 42-mm-Variante der Watch entschieden sich 66,6 Prozent der Besteller. Damit ist die 42-mm-Version deutlich beliebter als im Vorjahr. Dies ist vermutlich ein Resultat daraus, dass der Preisunterschied zwischen der 38- und der 42-mm-Version verringert wurde.Knapp 70 % entschieden sich für eine Apple Watch 2 mit Sport-Armband-Konfiguration. Etwa die Hälfte der Besitzer wählte ein schwarzes Band, was in etwa derselbe Wert wie im Vorjahr ist. Beliebt sollen zudem auch die schwarzen Bänder aus gewebten Nylonfäden sein.Die Apple Watch 2 hat viele interne Verbesserungen. Der neue Dual-Core-Prozessor sorgt im Vergleich zum Vorgängermodell für erheblich mehr Leistung. GPS, ein helleres Display und Wasserfestigkeit von bis zu 50 Metern legen den Fokus auf Sportler. Der größere Akku sorge für eine leicht verlängerte Laufzeit. Die neueste Generation der Apple Watch lässt sich seit dem 09. September zu Preisen zwischen 419 € (Sport-Modell, 38-mm-Version) und 1.499 € (Apple-Watch-Edition, 42-mm-Version) bestellen. Die Lieferzeiten liegen aktuell zwischen drei und sieben Wochen.