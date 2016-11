Apple-Upgrade-Programm: Computer künftig gegen Monatsbetrag mieten?

Apple-as-a-Service

Kundenbindung als Vorteil

In den USA, Großbritannien und China lässt sich das iPhone durch ein Upgrade-Programm von Apple jährlich durch ein neues Gerät tauschen. Dies ist besonders für Technikbegeisterte eine gute Option, um immer das aktuellste Smartphone aus dem Hause Apple nutzen zu können. Früher oder später wird Apple diese Form des Geräte-Leasing sicher auch hierzulande anbieten.Nun meldet sich ein Analyst zu Wort und gibt seine Einschätzung zu Apples Strategie in den nächsten Jahren ab. So geht er davon aus, dass der Technikkonzern bald unter dem Titel „Apple-as-a-Service“ weitergehende Dienste anbieten wird, um den Umsatz zu steigern. Dazu gehöre insbesondere ein Mac-Upgrade-Programm ab 2018. Bei diesem lasse sich ein Mac über einen bestimmten Zeitraum mieten und in jährlichem Turnus gegen ein aktualisiertes Modell tauschen.Ein solches Modell hätte einige Vorteile, so müsste man sich dank Apple Care bei einem defekten Mac um die Reparatur nicht mehr selbst kümmern. Ebenfalls würde man sich das Verkaufen der Altgeräte sparen. Der Vorteile für Apple liege in der Kundenbindung, da den Konsument über zwei Jahre an den Konzern gebunden wäre. Da man die Altgeräte an Apple zurückgeben müsste, ließe sich das Gerät auch gut recyceln, was bei ungenutzten Geräten zuhause nicht zwingend der Fall wäre.Ein solches Programm steht und fällt mit dem monatlichen Preis. Eine kleinere monatliche Rate sieht allerdings für viele Kunden angenehmer aus als ein sehr hoher einmaliger Betrag. So würden sich bei einem Leasing-Angebot sicher mehr Anwender für ein größeres Modell entscheiden, als sie bei einem normalen Kauf gewählt hätten.Weiterführende Links: