Apple-Aktie erklimmt Jahreshoch - dank Samsung

Bereits gestern war klar, dass Samsung nach anhaltenden Akku-Problemen beim Galaxy Note 7 nicht nur das zugehörige Rückrufprogramm abbricht, sondern auch die Produktion einstellt . Der Ruf von Samsung ist aber durch die Probleme bereits ramponiert und so ist beispielsweise unklar, ob die Koreaner jemals wieder ein neues Galaxy Note vorstellen werden. Für Investoren an der Börse stellt dies ein schlecht kalkulierbares Risiko dar und so schickten sie die Samsung-Aktie auf Talfahrt. Neuer Liebling ist ausgerechnet Apple, trotz vergleichsweise verhaltener Absatzzahlen.So stieg die Apple-Aktie an der Börse innerhalb weniger Tage auf ein neues Jahreshoch von 118 US-Dollar (+3%) - aktuell sind es 117 US-Dollar. Die Aktie von Samsung brach dagegen von zuletzt 670 Euro auf 610 Euro (-9%) ein und wird seitdem auf diesem niedrigeren Niveau gehandelt. Ob diese Entwicklung anhalten wird, dürfte auch von den Samsung-Kunden abhängen. Sofern sie dem koreanischen Konzern die Treue halten, wäre die aktuelle Situation nur von relativ kurzer Dauer.Sollte es hingegen viele Umsteiger geben, die entweder zu einem anderen Hersteller von Android-Smartphones oder gar aufs iPhone mit iOS wechseln, hätte Samsung ein ernsthaftes Problem. In diesem Fall müsste der Konzern mit neuen Smartphones mühsam das verlorene Vertrauen zurückgewinnen. Dies hätte nicht nur zunächst geringe Absatzzahlen zur Folge, sondern würde auch hohe Ausgaben beim Marketing erfordern.