AirPods vor Weihnachten? Händler rechnen mit Dezember-Start

In Deutschland und Tschechien sind sich die großen Elektronik-Händler Conrad und Alza einig, dass die AirPods noch in diesem Jahr in den Handel kommen werden. Einigen Marktforschern zufolge deutet alles daraufhin, dass Apple möglicherweise Mitte Dezember mit dem Verkauf der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer beginnt. Eine Bestellung als Weihnachtsgeschenk wäre dann allerdings eine ambitionierte Sache.Ursprünglich hatte Apple den Verkaufsstart der AirPods für Ende Oktober geplant. Kurz vor Monatsende musste man dann in Cupertino aber einräumen, dass es mit der Auslieferung noch etwas dauert. Man wolle am Produkt noch etwas nachbessern, erklärte eine Pressesprecher von Apple, damit kein unfertiges Produkt ausgeliefert wird. Dies eröffnete Spekulationen zu den Gründen für die Verzögerung. Neben technischen Problemen mit der Bluetooth-Verbindung wäre auch ein Problem bei der iCloud-Synchronisation zur automatischen Verbindung mit dem nächstgelegenen Gerät möglich.Apple selbst schweigt bislang, doch die Händler zeigen sich zuversichtlich, dass die Auslieferung der AirPods im Dezember beginnen kann. Apple selbst ist sich bereits bewusst, dass ein hohes Interesse an den AirPods besteht. Eine Umfrage von Marktforschern hatte ergeben , dass trotz ausbleibender Marketingmaßnahmen (abgesehen von der Ankündigung auf dem Apple-Event) das Interesse an den AirPods höher als bei der Apple Watch ausfällt.