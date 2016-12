10 Millionen Mal Super Mario Run

Seit Donnerstagabend ist Super Mario Run erhältlich und erstmals darf der Klempner mit der roten Mütze auch auf iPhone und iPad rennen und springen. Dass sich der Titel innerhalb kürzester Zeit in den Download-Charts an die Spitze setzte, überrascht vermutlich niemanden. Inzwischen gibt es auch erste Daten, wie viele Nutzer einen Blick auf Super Mario Run warfen (Zum App Store: . Den Analysen von App Annie zufolge überschritt das Spiel innerhalb der ersten 24 Stunden bereits die Marke von 10 Millionen Downloads. Gleichzeitig wurden rund vier Millionen Dollar an Umsatz erzielt. Super Mario Run ist in der Basisversion kostenlos, die Freischaltung der Welten kostet allerdings 9,99 Euro.Damit gelang Nintendo zwar ein großer Erfolg - ein anderer Titel war in diesem Jahr aber wesentlich erfolgreicher. Selbst drei Wochen nach dem Start erzielte Pokemon Go nur einen täglichen Umsatz von zehn Millionen Dollar. Der Rekord "Meiste App-Downloads aller Zeiten am Wochenende der Veröffentlichung" bleibt demnach bei Pokemon Go und wanderte nicht zu Super Mario Run. Eine nähere Vorstellung des neuen Nintendo-Titels bietet unser Artikel von vergangenem Donnerstag: