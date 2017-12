iPhone X: Trotz Rekordpreis mehr Verkäufe als iPhone 8

Produktionsengpässe ohne nennenswerte Einflüsse auf Verkaufszahlen

iPhone-Rekordquartal steht bevor

Das iPhone X ist laut jüngsten Berechnungen des Marktforschungsunternehmens IHS Markit ein Verkaufsschlager. Drei Wochen nach dem Marktstart des OLED-Flaggschiffs handelt es sich demnach bereits bei zwei Prozent aller weltweit aktiv genutzten iPhones um Modelle des iPhone X. Am besten verkauft sich das aktuelle Topmodell in Singapur, Dänemark, Japan und der Schweiz.Die iPhone X findet insbesondere in Ländern hohen Anklang, in denen die größeren Plus-Modelle des iPhones schon seit Jahren besonders populär sind. Für eine größere Displaydiagonale und die Dual-Kamera-Technologie seien Kunden in besagten Staaten bereit, zum Teil deutlich mehr als für kleinere iPhone-Varianten zu bezahlen, so IHS. Der vergleichsweise hohe Preis des iPhone X erweise sich dadurch nicht als allzu großer Hemmschuh für Kaufinteressenten.Die vor dem Verkaufsstart des iPhone X prognostizierten Lieferengpässe wegen etwaiger Produktionsprobleme haben IHS zufolge kaum Einfluss auf die Verkaufszahlen der ersten Wochen gehabt. Inzwischen sind die anfangs noch hohen Lieferzeiten ohnehin signifikant gesunken.Bezüglich der Absatzzahlen seien nur wenige Unterschiede zu den Starts früherer iPhone-Generationen festzustellen. In den USA etwa liege die Adaptionsrate des iPhone X nach drei Wochen etwa auf dem Level des iPhone 8 Plus und übertreffe die frühen Verkäufe des iPhone 8 und 7 Plus. Nur das iPhone 7 hatte in der jüngeren Vergangenheit einen besseren Marktstart. In Japan lag das Verkaufsniveau gleichauf mit dem iPhone 7 zu dessen Marktstart.Das vierte Quartal dieses Jahres wird voraussichtlich den bisherigen iPhone-Verkaufsrekord sprengen. IHS geht von 88,8 Millionen verkauften iPhones von Oktober bis Dezember aus. Wenn es Apple zudem schaffen sollte, 31 Millionen Einheiten des iPhone X bis Ende des Jahres an den Mann oder die Frau zu bringen, würde der durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis innerhalb eines Quartals erstmals auf über 700 US-Dollar klettern.