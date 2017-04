iPhone SE im Angebot: Apples 4’’-Smartphone für 333 Euro zu haben

Daten

Es ist wahrscheinlich der günstigste Preis, für den man ein aktuelles iPhone im Moment kaufen kann: MediaMarkt und Saturn haben das iPhone SE auf 333 Euro herabgesetzt ( ). Die beiden Marken der MediaMarktSaturn Retail Group bieten das Gerät in allen vier Farben an: Silber, Gold, Spacegrau und Roségold. Der Preis gilt allerdings nur für die Ausführung mit 16 GB, die Apple Anfang des Jahres zugunsten von größeren Speicheroptionen aus dem Programm nahm.Ansonsten entsprechen die Geräte allerdings weiterhin dem von Apple ab einem Preis von 479 Euro angebotenem Smartphone: Der A9-Chip der iPhone-Generation 6s tut gemeinsam mit dem M9 Motion Coprozessor seinen Dienst im Inneren. Der Formfaktor ist mit einem 4-Zoll-Display an die alten Generationen 5 und 5s angelehnt und deutlich kleiner als iPhone 7 (4,7’’) oder gar 7 Plus (5,5’’). Die Rückkamera löst mit 12 Megapixeln auf und erlaubt 4K-Videoaufnahme bei 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p-Aufnahmen bei 60 fps. Die Frontkamera hat 1,2 MP und Retina Flash. Wie inzwischen alle aktuellen iOS-Geräte enthält auch das iPhone SE den Fingerabdrucksensor Touch ID.Sowohl MediaMarkt als auch Saturn berechnen beim Kauf des iPhone SE noch Versandkosten in Höhe von 1,99 Euro, sofern man sich das Gerät nicht vor Ort abholen möchte. MediaMarkt fügt bei Online-Bestellungen übrigens automatisch eine Schutzhülle von Nike für den Kaufpreis von 5 Euro in den Warenkorb hinzu. Diese lässt sich aber bei Fehlbedarf einfach wieder entfernen.Apple hatte das iPhone SE im März 2016 vorgestellt und gemeinsam mit dem iPad 9,7’’ auf den Markt gebracht. Es stellte einen Tribut an diejenigen Kunden dar, die mit der Vergrößerung der Displaygröße auf mindestens 4,7’’ beim iPhone 6 nicht einverstanden waren. Ursprünglich gab es das Gerät nur in den Speicheroptionen 16 GB und 64 GB. Anfang dieses Jahres verdoppelte Apple diese Werte unter Beibehaltung des Preises, sodass beim Hersteller selbst die Optionen 32 GB und 128 GB vorrätig sind. Ob 16 GB heutzutage noch für ein Smartphone ausreichen, ist eine umstrittene Frage, mit der wir uns ausführlich in diesem Artikel befasst haben: Weiterführende Links: