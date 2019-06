iPhone-Browser Brave erhält Unterstützung für neues Security-Token von Yubikey

Enge Abstimmung mit Yubico

Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Hardware-Dongles gilt als das derzeit sicherste Verfahren zur Anmeldung etwa bei Mailservices und Onlinehändlern. Allerdings funktioniert das mit iPhone und iPad bislang nur über eine Bluetooth-Verbindung, da Apple die Nutzung sowohl der Lightning-Schnittstelle als auch von NFC stark einschränkt. Abhilfe ist aber in Sicht: Der Browser Brave für iOS wird das neue Security-Token Yubikey 5Ci unterstützen, das über Lightning- und USB-Stecker verfügt.Die Integration in den Browser erfolgt in enger Abstimmung mit Token-Hersteller Yubico. Das teilte Brave Software jetzt im hauseigenen Blog mit. Das Softwareunternehmen bewirbt seinen Browser , der gleichermaßen für iPhone und iPad erhältlich ist, als besonders schnell und vor allem sicher, zudem blockt die App sowohl unerwünschte Werbung als auch Tracker. Mit der Unterstützung des Yubikey 5Ci soll demnächst auch die sichere hardwarebasierte Zwei-Faktor-Anmeldung auf zahlreichen Internetseiten wie etwa Amazon oder Google ermöglicht werden.Durch Lightning- und USB-Stecker lässt sich der Yubikey 5Ci, der zu Preisen ab 45 US-Dollar auf den Markt kommt, mit einer Vielzahl von Geräten nutzen. Brave wird nach Angaben von Brendan Eich, CEO und Mitgründer von Brave Software, der erste Browser für iOS sein, der das neue Security Token unterstützt. „Alle Webseiten, die U2F oder WebAuthn unterstützen, funktionieren in Brave auf iOS-Geräten“, kündigt er im hauseigenen Blog an. Ermöglicht werde das durch das Partner-Programm von Yubico, in dem der Token-Hersteller ein Open-Source-SDK zur Verfügung stellt.Neben Brave Software hat Yubico einige weitere Unternehmen zur Zusammenarbeit gewinnen können. So planen beispielsweise 1Password, Dashlane und Secmaker die Unterstützung des Yubikey 5Ci in ihren Produkten. Ebenfalls mit im Boot sind Keeper und XTN. Der genaue Erscheinungstermin des neuen Hardware-Dongles ist zwar noch nicht bekannt. Da Yubico aber kürzlich unter anderem ein Werbevideo für das Produkt veröffentlicht hat, dürfte er nicht mehr in allzu ferner Zukunft liegen.