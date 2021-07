iPhone 13 in Sicht – und Kunden stürzen sich weiterhin auf das iPhone 12

iPhone-Verkäufe übertreffen Apples Erwartungen

iPhone 12 Pro Max besonders beliebt

Apple von Chip-Knappheit kaum betroffen

Die Verkäufe des iPhone 12 bewegen sich auch wenige Monate vor der voraussichtlichen Präsentation der nächsten iPhone-Generation weiterhin auf hohem Niveau. Das geht aus einer Einschätzung des Marktexperten Samik Chatterjee (von JP Morgan) für Investoren hervor. Die zugrundeliegenden Daten stammen von dem Marktforschungsunternehmen Wave7 Research. Demzufolge übersteigen die aktuellen iPhone-Verkäufe sogar Apples eigene Erwartungen. Der voraussehbare Marktstart des iPhone 13 trübe die Kauflaune der iPhone-12-Kunden keineswegs.Die Studie von Wave7 Research beschäftigt sich mit den iPhone-Verkäufen diverser Mobilfunkanbieter im Monat Juni. Anhand des Ergebnisses lässt sich die Konsumfreude der Kunden bezüglich der vier Modelle des iPhone 12 abschätzen. Dazu zählen außer dem iPhone 12 noch iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Apple könnte demnach auf der kommenden Quartalskonferenz bessere Verkaufszahlen für die aktuelle iPhone Generation präsentieren als ursprünglich veranschlagt.Zu den besonders beliebten Modellen des iPhone 12 zählt – trotz des hohen Preises – das iPhone 12 Pro Max, so die Marktforscher. Mitarbeiter der Mobilfunkanbieter führen das in erster Linie auf zwei Features des iPhone-Topmodells zurück: die verstärkte Nutzung von Videocall-Apps wie Zoom im Zuge der Corona-bedingten Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft sowie das qualitativ hochwertige Teleobjektiv zur Fotografie. Bei Ersterem helfe das große Display des iPhone 12 Pro Max, die Videocall-Teilnehmer besser zu erkennen und so für ein optimales Nutzungserlebnis auf dem Mobilgerät zu sorgen.Während viele Branchen (darunter diverse Smartphone-Anbieter) momentan unter der produktionsbedingten Knappheit an Chips und anderer Elektronikkomponenten leiden, soll Apple laut der Studie kaum bis gar nicht davon betroffen sein. So kann das Unternehmen die praktisch ungebremste Kundennachfrage für iPhones weiterhin uneingeschränkt bedienen.Im Gegensatz dazu sehen sich viele Anbieter von Android-Geräten mit den Problemen konfrontiert, die sich aus der derzeitigen Chip-Knappheit ergeben. Dazu zählen unter anderem Produktionsengpässe und daraus resultierende Lieferschwierigkeiten.