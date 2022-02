iPad mini "unbenutzbar" – sagt eine Sammelklage und will Entschädigung wegen "Jelly Scrolling"

Apple soll zu Entschädigungen gezwungen werden



Bei Texten wahrnehmbar, ansonsten kaum sichtbar

Das iPad mini der sechsten Generation kam im September 2021 auf den Markt. Eine wesentliche Neuerung war, dass es auch im kleinsten Tablet seitdem 5G-Anbindung gibt, außerdem unterstützt das Gerät den Apple Pencil 2. Eine andere Umstellung sorgte hingegen direkt nach Verkaufsstart für Ärger und negative Kritiken. Die Displayqualität stellte in den Augen zahlreicher Nutzer nämlich einen klaren Rückschritt im Vergleich zum Vorgängermodell dar. Konkret geht es hierbei um das sogenannte "Jelly Scrolling" – beim Scrollen zieht nicht der gesamte Bildschirminhalt gleichmäßig mit, stattdessen kommt es zu versetzter Darstellung. Zwar erklärte Apple umgehend, dies sei bei LC-Displays ganz normal, bei den sonstigen iPad-Modellen ist ein solcher Effekt allerdings merkwürdigerweise nicht festzustellen.In dieser Woche wurde nun eine Sammelklage eingereicht, welche Apple betrügerischer Werbung bezichtigt. Obwohl das Unternehmen bestens über den "Jelly Scrolling"-Defekt des iPad mini Bescheid wisse, habe Apple weder das Marketing angepasst noch besagten Fehler behoben. Den Forderungen zufolge müsse Apple alle Käufer entschädigen, immerhin biete das iPad mini der sechsten Generation nicht die beworbene Qualität. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob das in Colorado ansässige Gericht die Sammelklage auch annimmt und weiter verfolgt.Besonders stark fällt der Effekt beim Scrollen von Texten auf, weniger hingegen bei Medienwiedergabe. In einer Analyse hatte der Reparaturspezialist iFixit im vergangenen Herbst erklärt, das stark ausgeprägte Jelly Scrolling sei auf eine interne Umstellung zurückzuführen. Üblicherweise ist das Controller Board für das LCD so angeordnet, dass die Scanrichtung des Moduls mit der „normalen“ Scrollrichtung übereinstimmt. Beim iPad mini liegt es hingegen auf einer Längsseite auf, weswegen es vor allem im Querformat zur kritisierten Darstellungsweise kommen kann. iFixit warf außerdem die Vermutung in den Raum, ein günstigeres Panel im iPad mini verstärke den Effekt möglicherweise.