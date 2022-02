iOS 15.3.1 und macOS 12.2.1: Apple schließt kritische Schwachstelle – Updates auch für Big Sur und Catalina

Angreifer können Schadcode auf iPhone und Mac ausführen

Sicherheitslücke wird möglicherweise bereits ausgenutzt

Update für Safari auf macOS Big Sur und Catalina

Apple hat kurz nach der Freigabe von iOS 15.3.1 und macOS 12.2.1 Informationen zu den kurzfristig bereitgestellten Updates veröffentlicht. Den Angaben des Unternehmens zufolge handelt es sich bei den neuen Versionen um wichtige Sicherheitspatches, welche einen gefährlichen Bug in WebKit und somit Safari sowie allen iPhone- und iPad-Browsern beheben. Für macOS 11 Big Sur und macOS 10.15 Catalina stehen ebenfalls entsprechende Aktualisierungen bereit.Apple teilt auf den hauseigenen Support-Seiten mit, dass die Updates eine unter der Referenznummer CVE-2022-22620 geführte Sicherheitslücke schließen. Diese ist deshalb besonders gefährlich, weil sie Angreifern die Ausführung von Schadcode ohne Zutun des Nutzers ermöglicht. Die Schwachstelle hat ihre Ursache in einem Speicherfehler in WebKit und lässt sich mithilfe entsprechend manipulierter Webseiten ausnutzen. Allein der Aufruf solcher Inhalte mit Safari reicht also aus, um einer Malware-Attacke zum Opfer zu fallen.Apple zufolge gibt es Hinweise, dass die Sicherheitslücke bereits von Angreifern aktiv ausgenutzt werden könnte. iPhone-, iPad- und Mac-Besitzer sollten die Updates daher so schnell wie irgend möglich vornehmen. Besonders dringlich ist das auf den Smartphones und Tablets aus Cupertino. Auf diesen Geräten basiert bekanntlich nicht nur Safari auf WebKit, alle alternativen Browser wie etwa Chrome und Firefox müssen die Engine gemäß Apples Vorgaben ebenfalls nutzen. Wer auf iPhone und iPad noch iOS/iPadOS 14 einsetzt, das von Apple wohl nicht mehr unterstützt wird, sollte die aktuelle Version des Betriebssystems installieren, um vor Angriffen geschützt zu sein.Mac-Besitzern, die noch macOS Big Sur oder Catalina einsetzen, erhalten ebenfalls ein Sicherheitsupdate. Apple stellt ihnen eine aktualisierte Version von Safari bereit, welche die Sicherheitslücke schließt. Die unter "Softwareupdate" in den Systemeinstellungen verfügbare Aktualisierung installiert auf den Geräten neue Builds von Safari 15.3 mit den Nummern 16612.4.9.1.8 (macOS 11) beziehungsweise 15612.4.9.1.8 (macOS 10.15). Das ebenfalls gestern veröffentlichte Update für die Apple Watch enthält Apple zufolge keine Sicherheitspatches.