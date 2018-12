Am Montag erschien iOS 12.1.2 und brachte einige Fehlerbereinigungen bezüglich der eSim-Integration mit. Das Update steht nur für das iPhone zur Verfügung, für iPads hat Apple die Aktualisierung nicht herausgegeben.Soeben hat Apple eine zweite Version mit identischer Versionsnummer veröffentlicht – nur die Buildnummer änderte Apple von 16C101 auf 16C104. Auch die Beschreibung der Aktualisierung änderte Apple nicht, so dass völlig unbekannt ist, welche Neuerungen das Update mitbringt. Möglicherweise fiel nach der Veröffentlichung am Montag ein schwerwiegender Fehler auf, so dass Apple schnell eine fehlerbereinigte Version nachschieben musste.Noch wird Kunden, die bereits iOS 12.1.2 installiert haben, die neuere Version mit der Buildnummer 16C104 nicht über die Softwareaktualisierung angeboten. Anwender, die noch nicht Version 12.1.2 installiert haben, erhalten automatisch die Aktualisierung mit der Buildnummer 16C104.