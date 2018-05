YouTube: HDR-Videos für das iPhone X verfügbar

So lassen sich HDR-Videos auf dem iPhone X aktivieren

Nutzer des iPhone X können fortan YouTube-Videos mit aktiviertem HDR (High Dynamic Range) auf ihrem iDevice anschauen. Diese bieten im Vergleich zu herkömmlichen Clips mehr Details in helleren und dunkleren Bildbereichen sowie ein erweitertes Farbspektrum.Was zuvor im Mobilsektor nur für Android-Geräte wie das Google Pixel, Samsung Galaxy S8 und LG V30 verfügbar war, ist damit jetzt auch auf Apples aktuellem iPhone-Topmodell möglich. Das iPad Pro wird dagegen noch nicht unterstützt.[banner]Um zu prüfen, ob das jeweilige Video mit aktivierter HDR-Option läuft, tippen Nutzer in der iOS-App von YouTube (Store: ) auf das Abspielfenster des Clips. Über die drei Punkte rechts oben geht es zu. Dort mussangewählt sein. Wer gezielt nach HDR-Videos des Streaming-Anbieters suchen möchte, kann dies über den Kanal The HDR Channel tun.Andere Anbieter ermöglichen es Nutzern des iPhone X schon länger, HDR-Inhalte wiederzugeben. Netflix (Store: ) etwa bietet das Feature für die aktuelle iPhone-Generation und zudem die zweite Generation des iPad Pro schon seit September 2017 an. Im Gegensatz zu YouTube ist dafür aber ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Streamingdienst vonnöten.