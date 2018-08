Vor 10 Jahren: Der totale MobileMe-Flop

Die großen Fehler

Wutanfall und Beschimpfungen

Der iCloud-Launch läuft besser

2011 gab Steve Jobs die Degradierung des Macs bekannt – nämlich zu einem Apple-Gerät unter vielen, die via Cloud Daten miteinander austauschen. Bei der Einführung von Mobile Me drei Jahre zuvor sah es noch anders aus, denn damals blieb der Mac die Schaltzentrale des Digital Hubs. Als Nachfolger von .mac ("Dot Mac") ging im Sommer des Jahres 2008 MobileMe an den Start und sollte den Mac sowie die noch sehr junge Produktlinie des iPhones näher zueinander bringen. Synchronisation von Kontakten, Kalendern sowie Push-Mail zählten zu den wesentliche Neuerungen. Diese hatten allesamt eines gemeinsam: Es funktionierte nicht. Der Dienst war so notorisch unzuverlässig, dass Steve Jobs drei Jahre später noch spottete, warum man gerade denjenigen vertrauen solle, die für MobileMe verantwortlich waren.Auf den großen Ärger der Nutzer, immerhin kostete MobileMe 79 Dollar pro Jahr zusätzlich, reagierte Apple vor genau zehn Jahren mit einer Stellungnahme. Darin hieß es, die Einführung von MobileMe sei wahrlich nicht Apple beste Stunde gewesen. Als personelle Konsequenz beförderte Apple damals Eddy Cue zum "Vice President, Internet Services" und damit zum Verantwortlichen für alle Online-Dienste.Steve Jobs benannte in einem offenen Brief, welche offensichtlichen Fehler Apple unterlaufen waren. Neben unzureichender Entwicklungs- und Testzeit hätte man die einzelnen Funktionen lieber nach und nach freigeben sollen, so Jobs. App Store, iPhone 3G, iPhone OS 2.0 und MobileMe gleichzeitig zu veröffentlichen habe Apples Ressourcen überfordert. Der bessere Plan wäre gewesen, zunächst kabellosen Sync zwischen iPhone und Mac anzubieten, dann die Web-Apps einzeln freizuschalten – zunächst Mail, dann Kalender, dann Kontakte.Intern soll Steve Jobs aber keinesfalls so besonnen wie im offenen Brief reagiert haben. So heißt es, das Treffen mit dem MobileMe-Team sei geprägt von einem der gefürchteten Wutausbrüche samt Beschimpfungstiraden gegenüber Mitarbeitern gewesen. Rund eine Stunde sei Jobs lautstark auf das Team losgegangen, welches "sich selbst hassen solle, die anderen so hängengelassen zu haben". Auf die im Meeting beantwortete Frage, was denn die gewünschte Funktionalität von MobileMe sei, gab es von Jobs ein "So why the fuck doesn't it do that?" zurück.Bei iCloud hatte Apple hingegen aus vielen Fehlern gelernt und stellte am Anfang nur einen rudimentären Dienst vor, der funktionell weit hinter MobileMe zurückstand. Erst im Laufe der Jahre kamen neue Funktionen hinzu – wenngleich Apple allerdings ebenfalls drei Anläufe und fast fünf Jahre benötigte, um iCloud-Sync für Drittanbieter-Apps stabil zu bekommen.