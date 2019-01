Themenwoche 148: »Kunstwerke«

Die letzten Gewinner

Unsere 148. Themenwoche hat einen künstlerischen Anspruch. Gesucht werden ausdrucksstarke, berührende und außergewöhnliche Aufnahmen, die über einfache Schnappschüsse hinausgehen. Einem »Kunstwerk« liegt meist eine Vision zugrunde, anhand der es akribisch geplant und umgesetzt wird. Oft handelt es sich dabei nicht um ein einfaches Abbild der Realität, sondern eine subjektive Interpretation davon.Machen Sie Ihre Kamera zum Pinsel und entscheiden Sie selbst, welche Bilder diese Ansprüche erfüllen. Alle angemeldeten Nutzer können bis Montag, den 21.01. in der Themenwochen-Sektion unserer Galerie ihre »Kunstwerke« hochladen, diskutieren und bewerten. Auch diesmal verlosen wir an den Sieger der Themenwoche ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen. Mittlerweile läuft die Aktion seit vielen Jahren und hat sich zu einer festen Institution auf unserer Seite entwickelt. Alle Mitglieder der Community können nicht nur eigene Beiträge einbringen, sondern auch die Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende der Themenwoche ein Siegerbild. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.In der Themenwoche »auf dem Boden« konnte Erbsenspecht mit seinem Bild »zurück auf dem Boden der Tatsachen« den Sieg erringen. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Zuvor suchten wir nach Beiträgen zum Thema »Jahreszeiten«. Hier gewann FlyingSloth mit dem Foto »Godrays und Wellen«, das einen Sonnenuntergang über dem Meer zeigte.Die eindrucksvollste »Symmetrie« zeigte in der Themenwoche 145 das Bild »An der Donau« des Nutzers Absalom.