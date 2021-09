Test LMP USB-C SuperDock und aktiver 7-Port Hub – Anschluss gesucht und gefunden

Apple stand und steht oft dafür in der Kritik, insbesondere seine MacBooks mit angeblich zu wenigen Anschlüssen zu versehen. Allerdings hat Apple wirklich gute Gründe, die Anzahl der Anschlüsse an seinen Mobilgeräten möglichst gering zu halten. Nicht nur, weil das Kosten senkt, die Konstruktion vereinfacht und die Anzahl der Bauteile verringert, was wiederum mögliche Fehlerquellen vermeidet. Ein ganz wesentlicher und selten bedachter Punkt dabei ist folgender:Vollkommen egal, wie viele Anschlüsse in einem Mac/Book stecken, es wird immer jemanden geben, dem diese oder jene Schnittstelle fehlt. – IMMER.Inzwischen haben sich die meisten damit angefreundet oder zumindest arrangiert, dass eine Erweiterung der Anschlüsse am einfachsten und gezieltesten über Hubs oder Docks zu erreichen ist. Ja, das bedeutet zusätzliche Kosten, doch betrachtet man die externen Schnittstellen-Sammler als (optionale) Module des Systems, erhöhen diese einfach nur die Konfigurierbarkeit für individuelle Anforderungen.Leider verlagert sich die Kritik damit nur ein Stück weiter nach außen. Völlig egal, wie viele Hubs es gibt, es wird immer jemand die Forderung nach einer bestimmten Schnittstelle oder Kombination aus Anschlüssen stellen, die (bislang) keiner bietet. – IMMER.Zumindest lässt sich aus dem heute verfügbaren und sehr vielfältigen Angebot schon ziemlich gezielt für die allermeisten Anforderungen eine sehr ordentliche Lösung finden. Dazu sollten Mac-User erst mal eine ganz grundsätzliche Frage für sich klären: Soll der externe Schnittstellenspender auf maximale Performance ausgelegt sein? Dann muss es nach heutigem Stand der Technik ein Thunderbolt-3- oder 4-Hub sein.Wer sein Anforderungsprofil aber mal genau überprüft und dabei feststellt, das 10 oder 20 Gbit/s eigentlich ausreichen sollten, kann mit einem USB-C-Hub viel Geld sparen. Aus dem Angebot von LMP habe ich mir zwei aktive USB-C-Hubs mit sehr unterschiedlicher Schnittstellenbestückung angesehen. Eine Übersicht über das aktuelle USB-C Hub-Angebot von LMP finden Sie hier