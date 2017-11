Telekom lockt mit iPad 9,7'' zum halben Preis für MagentaEINS-Kunden

Konditionen

Im Kampf der Mobilfunkanbieter wirft die Deutsche Telekom ein vergünstigtes Apple-Produkt in den Ring (Angebot: ). Wer im Aktionszeitraum MagentaEINS-Kunde wird, erhält das aktuelle iPad 9,7'' Cellular mit 32 GB Kapazität zum Preis von 269 Euro. Der Normalpreis bei Apple beträgt bei diesem Gerät 559 Euro, es handelt sich also um einen Rabatt von knapp über 50 Prozent. MagentaEINS ist eine Sammlung von Leistungsvorteilen für Kunden, die sowohl bei Mobilfunk (MagentaMobil-Verträge) als auch beim Festnetz (MagentaZuhause-Verträge) auf die Deutsche Telekom setzen.Der iPad-Rabatt ist nur unter zwei Bedingungen möglich: Entweder als Neukunde, der einen Mobilfunkvertrag bei gleichzeitiger Beauftragung von MagentaEINS abschließt, oder als Bestandskunde, der allerdings eine neue Family Card hinzubuchen muss. Dafür haben Interessenten im festgelegten Zeitraum zwischen dem 22. November und 6. Dezember 2017 Zeit. Die darauf folgende iPad-Bestellung muss dann bis zum 3. Januar 2018 über die Bühne gegangen sein. Aufgrund der Aktionsberechtigungsprüfung merkt die Telekom an, dass mit einer Lieferzeit von zwei bis vier Wochen zu rechnen ist.Zu den regulären Vorteilen von MagentaEINS-Kunden gehört ein monatlicher Rabatt von 10 Euro auf den verbundenen MagentaMobil-Vertrag und eine Flatrate des Festnetztarifs in alle Mobilfunknetze. Außerdem gibt es die Möglichkeit, StreamOn kostenlos hinzuzubuchen und über »Prio Tickets« ausgewählte Konzertkarten bis zu 48 Stunden früher als andere buchen zu können.Das iPad 9,7'' ist Apples Einsteiger-Tablet und wirbt im Unterschied zum mächtigeren iPad Pro vor allem mit dem Preis. Nichtsdestotrotz bietet auch dieses Modell ein Retina-Display (264 ppi) und den Fingerabdrucksensor Touch ID. Als Prozessorchip kommt wie beim iPhone 6s der Apple A9 zum Einsatz, die Rückkamera löst mit 8 Megapixeln auf. Als Gehäusefarben stehen Silber, Gold und Spacegrau zur Verfügung.Weiterführende Links: