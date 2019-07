Neuer Posten bei Apple Music: DJ Khaled wird erster „Artist in Residence“

DJ Khaled bekommt kreative Kontrolle über viele Playlisten

Hip-Hop, R&B, Reggae und Pop

Apple Music hat DJ Khaled zum ersten „Artist in Residence“ des Streamingdienstes ernannt. Der DJ und Musikproduzent erhält damit die vollständige kreative Kontrolle über viele der populärsten Playlisten von Apples Musik-Service. Den Anfang macht die beliebte Liederliste Office DJ, die außer Werken von DJ Khaled auch Lieder von Branchengrößen wie Lauryn Hill, Drake, Sam Cooke, Snoop Dogg, Jay-Z und Rick Ross erhält.DJ Khaled zeigt sich auf seinem Instagram-Account begeistert über seinen neuen Posten bei Apple Music. Er bedankt sich bei dem Streamingdienst dafür, der erste „Artist in Residence“ überhaupt sein zu dürfen: „Das bedeutet, dass ich jeden Monat die größten Playlisten der Plattform übernehme.“Laut eigener Aussage geht es DJ Khaled bei seiner Tätigkeit für Apple Music unter anderem darum, neuen und aufstrebenden Künstlern eine Bühne und damit mehr Chancen auf Erfolg zu geben. Entsprechend fordert er alle Musik-Labels und Interpreten dazu auf, sich bei ihm zu melden – so erhalte er eine reichhaltige Auswahl für die kommenden Playlisten, die er zusammenstellen wird.In diesem Monat startet DJ Khaled mit der Playliste Office DJ , die in erster Linie Büros und andere Arbeitsplätze mit Musik untermalen soll. Musikalisch setzt der DJ auf neue und alte Hits aus den Genres Hip-Hop, R&B, Reggae und Pop. Für den nächsten Monat hat DJ Khaled schon die nächste Liederliste angekündigt. Es soll sich dabei um eine neue Song-Sammlung mit dem Schwerpunkt „Gymflow playlist vibe“ handeln. Khaleds Playlisten stehen allen Abonnenten von Apple Music zur Verfügung.