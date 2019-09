Neue Betas und eine Golden Master: iOS 13 GM, neue macOS Catalina Beta und dritte Beta von iOS 13.1 erschienen

iOS 13.1 mit neuer Beta

Keine GM von Catalina

Keine neue watchOS- oder iPadOS-13-Beta

Apple hat soeben viele neue Vorabversionen über die Apple Developer Connection veröffentlicht – und die Golden Mater-Version von iOS 13. Bei der Golden Master-Version wird es sich höchstwahrscheinlich um die finale Version handeln, welche am 19. September veröffentlicht wird – sollten nicht noch katastrophale Fehler auffallen. Die Golden Master trägt die Buildnummer 17A577. Merkwürdigerweise steht aber die iOS 13 GM nicht für alle Plattformen bereit: Für den iPod touch der 7. Generation wird weiterhin die am 21. August erschienene iOS 13 Beta 8 angeboten.iOS 13.1 und iPadOS 13.1 steht ab sofort in der dritten Beta-Version zum Download bereit – für beide Betriebssysteme lautet die Buildnummer 17A5837a. Die finalen Versionen von iOS 13.1 und iPadOS 13.1 sollen am 30. September erscheinen – mit einer GM-Version ist also auch in den kommenden zwei Wochen zu rechnen.Für macOS Catalina hat Apple noch keinen genauen Starttermin bekanntgegeben – es ist nur bekannt, dass 10.15 im Oktober erscheinen soll. Daher steht auch noch nicht die GM-Version zum Download bereit, sondern die achte Beta mit der Buildnummer 19A558d. Es wird gemunkelt, dass Apple noch einige technische Schwierigkeiten umschiffen muss, bevor die finale Version veröffentlicht werden kann.watchOS 6 soll zusammen mit iOS 13 am 19. September erscheinen – doch es gibt noch keine GM-Version. Apple veröffentlichte heute weder die Golden Master noch eine neue Beta. Höchstwahrscheinlich wird diese in den kommenden Tagen erscheinen. Auch von iPadOS 13 gibt es keine neue Beta – die erhältliche Beta-Version ist vom 21. August.