Mail-App Spark 2.0: Großes Update mit Fokus auf Teams

Readdle hat ein umfangreiches Update für die populäre Mail-App Spark veröffentlicht. Der Software-Anbieter konzentriert sich bei den neuen Funktionen größtenteils auf Team-Features, die das gemeinsame Arbeiten von Kollegen an einem Projekt erleichtern. Dazu zählen die Möglichkeiten, Kommentare unter E-Mails zu verfassen und Links zu E-Mails über Drittanbieter-Apps zu teilen.Spark 2.0 gibt Teammitgliedern die Gelegenheit, gemeinsam E-Mails zu erstellen und bearbeiten. Alle Teilnehmer sehen via Echtzeit-Editor, wer momentan an der Mail arbeitet und Änderungen einfügt. Zudem können sich Nutzer über die Kommentarfunktion mit Kollegen oder anderen Anwendern unterhalten und zum Beispiel Inhalte diskutieren.Die neue Spark-Version ermöglicht es außerdem, sichere Links für einzelne Mails oder Unterhaltungen anzubieten. Die Links lassen sich über Dienste wie Slack oder Skype teilen, um allen beteiligten Personen möglichst schnell den Zugriff darauf zu gewährleisten.In iOS sind fortan diverse Drittanbieter-Anwendungen in Spark integriert, darunter Erinnerungen, 2Do, OmniFocus, Things, Wunderlist, Todoist, Asana, Trello, Bear und Apples Dateien-App.Spark 2.0 für iPhone und iPad benötigt mindestens iOS 10.0 (Store: ). Wer die Mac-Version (Store: ) nutzen möchte, muss macOS 10.12 oder 10.13 verwenden. Die Basisvariante gibt es ohne Gebühren, Premium-Features kosten für jedes Teammitglied 7,99 US-Dollar pro Monat.