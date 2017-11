Kritische Lücke: Apple veröffentlicht wichtiges Sicherheitsupdate

Mit macOS 10.13 High Sierra schlich sich eine Sicherheitslücke ins System ein, die unbefugten Vollzugriff auf das System ermöglicht. Auch in der momentan verfügbaren Entwicklerversion von macOS 10.13.2 ist der Fehler noch vorhanden. Betroffen sind alle Macs, auf denen die Funktion "Gast-Benutzer" aktiviert ist. Über die Einstellungen in "Benutzer & Gruppen" ist es möglich, auch ohne Kenntnis des Kennworts als Gastbenutzer neue Administratoren-Konten samt Passwörtern hinzuzufügen. Diese haben dann wiederum alle Rechte, um nach Belieben im System zu wildern oder Daten zu entführen. Allerdings wäre es dazu natürlich erforderlich, Zugang zum Mac zu erhalten.Apple meldete sich umgehend nach Bekanntwerden des Problems zu Wort und versprach, schnellstmöglich ein Update zur Verfügung zu stellen. Es werde bereits daran gearbeitet, hieß es am Dienstag. Dies ist nun offensichtlich geschehen, denn in der Software-Aktualisierung des Mac App Stores taucht soeben ein Sicherheitsupdate auf. Dieses trägt die Bezeichnung "Security Update-001". Apple dokumentiert zwar in der Updatebeschreibung nicht, worum es sich handelt - schon alleine angesichts des Timings ist es aber wohl mehr als klar, welchen Fehler die Aktualisierung adressiert. In einem Support-Dokument führt Apple an, ein Logikfehler habe dazu geführt, dass die Überprüfung der Nutzerdaten nicht funktionierte.Angesichts der Schwere dieser Sicherheitslücke ist jedem Nutzer von macOS 10.13 High Sierra dringend zu empfehlen, die Aktualisierung vorzunehmen. Selbst wer ausschließen kann, dass fremde Personen sich am Mac zu schaffen machen können, sollte das Update dennoch vornehmen.Auch wenn Sicherheitsprobleme dieser Größenordnung natürlich peinlich für den Hersteller sind, bleibt dennoch Apples rasche Reaktion zu loben - sowohl in Form der schnellen Stellungnahme als auch des zügig freigegebenen Bugfix-Updates. Die Uhrzeit des Updates dokumentiert, wie eilig es Apple war, das Sicherheitsupdate zu verteilen. Normalerweise erscheinen Aktualisierungen nämlich immer frühestens um 19 Uhr unserer Zeit - und nicht schon um 17:15 Uhr.