Programmier-Lehrgänge für jedes Alter

Apple wird bald kostenlose Programmier-Sessions weltweit für eine Woche anbieten. Die einstündigen „Hour of Code“-Veranstaltungen finden vom 4. bis 10. Dezember in allen der fast 500 Ladengeschäfte des Konzerns statt. Schon in den letzten vier Jahren bot Apple entsprechende Events im Dezember an.Der Konzern veranstaltet die Hour of Code anlässlich der Computer Science Education Week . Teilnehmen können sowohl Kinder als auch Erwachsene, ebenso wie Anfänger und erfahrene Programmierer.Im Mittelpunkt des Angebots steht Apples Programmiersprache Swift. In der Kids Hour vermittelt Apple den jüngsten Teilnehmern auf spielerische Art Basiskenntnisse über die Programmierkunst. Kinder ab 12 Jahren lernen über Swift Playgrounds am iPad verschiedene Programmierarten und können zudem Roboter per Programmcode steuern. Apple bietet auch entsprechende Kurse für Lehrer, Entwickler und andere Code-Interessierte. Die Termine für die Coding-Sessions in den einzelnen Apple Stores stehen auf der Apple-Website