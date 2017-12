Erfahrungen mit iOS 11.2 - die bisherigen Nutzer-Rückmeldungen

Am Samstagmorgen erschien iOS 11.2 - ein Fehler mit sich ständig von alleine neustartenden iOS-Geräte hatte dazu geführt, dass die Aktualisierung früher als geplant an Nutzer verteilt wurde. Dafür spricht auch die Tatsache, die restlichen Updates (macOS 10.13.2, tvOS 11.2 und watchOS 4.2) noch nicht laden zu können. Trotz der Frühveröffentlichung handelt es sich bei iOS 11.2 aber um ein ausgereiftes Update - vermutlich hätte Apple die neue Version ohnehin in dieser Woche freigegeben. Ein Blick auf Kundenrückmeldungen in diversen Foren sowie den Apple Discussions ergibt, dass nur kleinere Probleme auftraten.Nutzer des iPhone X hatten sich beschwert, dass direkt nach Installation von iOS 11.2 keine Erkennung via Face ID mehr möglich war und stattdessen der Passcode abgefragt wurde. Das Problem ist aber denkbar einfach zu beheben: Ein Neustart und Face ID funktioniert wieder wie gewohnt. Nutzer in den USA suchten vergebens, was Apple in der Updatebeschreibung versprach. Dort war von Apple Pay Cash die Rede, um anderen iOS-Nutzern Geld zu schicken. Allerdings handelt es sich um keinen Fehler, sondern einfach um falsches Timing. Apple Pay Cash geht erst dann offiziell an den Start, wenn der eigentlich geplante Zeitpunkt zur Veröffentlichung von iOS 11.2 erreicht ist. In Apples offiziellen Support-Foren stellt dies momentan die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage dar.Ansonsten sind die Rückmeldungen weitgehend positiv. Häufiger zu lesen ist, das System fühle sich flüssiger als zuvor an. Manche Anwender sprechen von fehlerhafter Akku-Anzeige - nach komplettem Aufladen und Entladen scheint der Fehler aber nicht mehr aufzutreten. Ein Neustart hilft in diesem Fall nicht. Einzelne Nutzer behaupten, ihr iPhone starte sich auch unter iOS 11.2 permanent neu. Allerdings lässt sich das Verhalten momentan nicht bestätigten - viel eher lautet die Rückmeldung derer, die zuvor betroffen waren, keinerlei unerwartete Systemabstürze zu beobachten.Sollten Sie ebenfalls Schwierigkeiten nach dem Update beobachtet haben - oder von Verbesserungen berichten können - teilen Sie dies doch einfach via Kommentarfunktion den anderen Lesern mit.