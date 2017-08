Bejahrt aber günstig: iPhone 6 in Spacegrau für 369 Euro

Technische Daten des iPhone 6

Im Apple Online Store ist das iPhone 6 seit ziemlich genau einem Jahr nicht mehr zu kaufen, denn es gibt inzwischen zwei Nachfolgegenerationen, die dritte steht nächsten Monat ins Haus. Nichtsdestotrotz wird das Gerät immer noch produziert, sogar in einer speziellen Variante mit 32 GB Speicher; diese Option stand damals nicht zur Verfügung. Der Grund: Über Dritthändler vertreibt Apple diese »Special Edition« als günstiges Einsteigergerät in der heute noch üblichen Formgröße von 4,7’’ Displaydiagonale. Bei MediaMarkt und Saturn ist es in der Ausführung Spacegrau aktuell für nur noch 369 Euro zu haben (MediaMarkt: , Saturn: ).Bereits im Mai fand das Gerät seinen Weg nach Deutschland und wurde von den beiden Elektronikketten an den Kunden gebracht. Damals betrug der Preis allerdings noch 449 Euro. Die jetzt noch einmal um 80 Euro auf 369 Euro reduzierten Artikel kommen ohne weitere Zusatzkosten daher, wenn man sie im Fachmarkt abholt. Bei Versand nach Hause fallen noch einmal 1,99 Euro an. Beide Händler bieten während des Bestellvorganges eine optionale Unfall- und Diebstahlversicherung für 120 Euro an. Diese ist zwei Jahre gültig und kommt für Schäden am Gerät auf. Das iPhone 6 ist sofort versandfertig, die Lieferdauer wird mit 1-2 Tagen angegeben.Obwohl das iPhone 6 bereits einige Jahre alt ist, handelt es sich bei den verbauten Komponenten auch heute noch um potente Hardware. In den Geräten ist ein A8-Prozessor sowie Fingerabdrucksensor, Touch ID, Barometer, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor und Umgebungslichtsensor verbaut. Die Auflösung der rückwärtigen iSight-Kamera beträgt 8 Megapixel. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem iPhone 6 das Lightning-Kabel, der USB-Ladeadapter und die Apple EarPods mit herkömmlichem Klinken-Anschluss.Wer ein preiswertes iPhone sucht und nicht zwingend die aktuelle Hardware benötigt, für den kommt das neuaufgelegte Gerät sicher in Frage. Zudem handelt es sich im Gegensatz zu anderen Angeboten, um komplette Neuware und keine generalüberholten Geräte. Somit gelten hier die vollständigen zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung. Des Weiteren wird das iPhone 6 sicher noch einige Zeit von Apple mit aktuellen Betriebssystem-Updates versorgt.Weiterführende Links: