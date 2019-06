Apple veröffentlicht Version 10.4.5 von Logic Pro X: Optimiert für den neuen Mac Pro

Verbesserungen und Erweiterungen

Neue Funktionen

Mehr Leistung

Systemvoraussetzungen der neuen Version

Bis zu 56 Verarbeitungs-Threads unterstützt die neue Version von Logic Pro X, die Apple jetzt veröffentlicht hat. Damit bereitet der kalifornische Hersteller die hauseigene professionelle Musikproduktions-Software schon einmal auf den neuen Mac Pro vor. Version 10.4.5 ist ab sofort im Mac App Store verfügbar.Über die Optimierung für den im Herbst erscheinenden Hochleistungs-Mac hinaus hat Apple Logic Pro X auch in weiteren Punkten verbessert und erweitert. Unter anderem wurde die Anzahl der Spuren und Kanäle erhöht. Zur Verfügung stehen in der aktuellen Version beispielsweise jeweils 1.000 Channel-Strips für Stereo-Audio und Software-Instrumente sowie ebenfalls 1.000 Aux-Channel-Strips und 1.000 externe MIDI-Spuren. Zudem sind 12 Sends pro Channel-Strip möglich.Logic Pro X 10.4.5 enthält auch einige neue Funktionen. Die MIDI-Clock etwa kann jetzt mit eigenen Einstelllungen wie zum Beispiel Taktversatz an einzelne Ports gesendet werden. Das neu gestaltete DeEsser 2-Plugin bietet Apple zufolge mehr Möglichkeiten, S-Laute in Audiospuren zu reduzieren. Schließlich erlaubt der Loop-Browser jetzt eine Filterung nach Loop-Typ, außerdem lassen sich gleichzeitig mehrere Loops per Drag & Drop in Projekte einfügen.Apple zufolge bietet Logic Pro X 10.4.5 darüber hinaus eine deutlich verbesserte und effizientere Performance bei Projekten, die viele Tempoänderungen oder Flex-Time-Bearbeitungen enthalten. Beim Arbeiten mit großen Sitzungen sollen Mixer und Event-Liste zudem deutlich schneller reagieren. Apple gibt darüber hinaus an, das Update bringe weitere Verbesserung bei Stabilität und Leistung mit, ohne diese näher zu spezifizieren.Logic Pro X 10.4.5 erfordert einen Mac mit mindestens 4 GB RAM, auf dem macOS 10.13.6 oder höher installiert ist. Eine Minimalinstallation benötigt 6 GB freien Speicherplatz, die vollständige Sound-Bibliothek nimmt 63 GB in Anspruch. Logic Pro X kostet beim Neukauf im Mac App Store knapp 230 Euro, das Update auf die neue Version stellt Apple kostenlos zur Verfügung.