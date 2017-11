Apple konkretisiert Auto-Technologie mit Durchbruch bei Hinderniserkennung

Wissenschaftliches Paper über Durchbruch bei Objekterkennung

Seit Jahren ist es ein offenes Geheimnis, dass sich Apple auch auf dem Automobilmarkt engagieren will. In einer Zeit, in der die fahrbaren Untersätze immer mehr zu rollenden Computern werden, interessieren sich immer mehr Tech-Firmen für den Bereich und drohen den klassischen Herstellern mit starker Konkurrenz durch neue Technologien.Doch an die Öffentlichkeit gelang kaum etwas von Apples Ambitionen. Zwar bestätigte Tim Cook im Juni indirekt die Arbeit an »autonomen Systemen«, worunter man vor allem selbstfahrende Elektroautos verstand (MTN berichtete: ), doch von dem angeblichen Perspektivwechsel weg von einem eigenen Apple-Auto hin zu einer Apple-Software für etablierte Hersteller hörte man nur aus Gerüchten.Jetzt allerdings gibt es Neuigkeiten aus der Wissenschaftswelt, an der sich auch Apple-Ingenieure zunehmend beteiligen dürfen. Yin Zhou und Oncel Tuzel veröffentlichten ein Paper mit dem Titel »VoxelNet: End-to-End Learning for Point Cloud Based 3D Object Detection«. Darin beschäftigen sie sich mit dem Thema der Objekterkennung auf der Straße, die für autonome Systeme vital wichtig sind. Wie andere Technologien setzen auch sie auf das sogenannte LiDAR (Light Detection and Ranging) zur Erzeugung einer dreidimensionalen Punktewolke der Umgebung. Allerdings unterscheidet sich der Apple-Ansatz durch das weitere Vorgehen: Die Punktewolke wird in dreidimensionale Pixel (»Voxel«) aufgeteilt, die durch Maschinenlernen bestimmte Charakeristika lernen, beispielsweise Autos, Fahrradfahrer oder Fußgänger. Den Ergebnissen von Zhou und Tucel zufolge zeigten Tests für das »VoxelNet« getaufte System mit der KITTI-Benchmark »mit Abstand« bessere Ergebnisse als bei anderen Methoden der Hinderniserkennung. Eine vertrauenswürdige Objekterkennung wäre nicht nur für das Auto-Projekt, sondern auch für die AR-Ambitionen des Konzerns hilfreich. Auch das iPhone X setzt auf LiDAR-Technik bei der TrueDepth-Kamera.In der Praxis ist das von Apple entwickelte System offensichtlich noch nicht ausprobiert worden, wenngleich in den USA immer wieder Autos von Apple mit umfangreicher Sensorausrüstung auf dem Dach entdeckt werden. Angeblich gehört es zu den ersten Teilzielen Apples, für die Mitarbeiter einen selbstfahrenden Shuttle-Service zwischen den beiden großen Niederlassungen in Cupertino einzurichten.