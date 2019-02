Apple Watch Series 5 könnte 2019 flexibles MicroLED erhalten

Biegsames Display aus Substrat

Verschiedene Design-Formen

Apple forscht seit Jahren in diesem Bereich

Apple hat ein Patent für ein potenzielles Apple-Watch-Design samt flexiblen MicroLED-Display zugesprochen bekommen. Darin spannt sich der Screen fast über das ganze Armband der Uhr. Zudem äußert der Smartwatch-Markführer die Idee, den Bildschirm bei Bedarf einrollen oder -klappen zu können.Das Dokument sieht eine Uhr samt eines flexiblen Substrats vor, das auf Armband und Ziffernblatt aufgebracht ist. Während die Vorderseite eine Anzeige- und eine Kontaktleistenfläche beinhaltet, finden auf der Rückseite elektrische Schaltkreise Platz. Die Display-Schicht besteht aus MicroLEDs und ragt über das Ziffernblatt hinaus. So erhalten auch Teile des Armbands eine berührungssensitive Anzeige. Apple beschreibt mehrere mögliche Display-Varianten, eine ist aufrollbar und verschwindet in einem nicht näher bezeichneten Gehäuse. Eine andere lässt sich falten und somit in verschiedene Positionen bringen. Als Anwendungsbereich nennt Apple die Integration in ein Tablet oder Smartphone.Wie das bei derartigen Patenten üblich ist, beschreibt der Einreicher gleich mehrere technische Möglichkeiten, das anvisierte Ziel zu erreichen. So erklärt Apple eine Variante, bei der Vorder- und Rückseite durchgehend verbunden sind, in einem anderen nicht. Bei einer weiteren befinden sich diese Verbindungen direkt unter der Displayschicht. In einem Konzept lässt sich das flexible Display in einen Fernseher integrieren. In einem anderen dient die Uhr als Fernsteuerung für einen Computer oder ein Smartphone und kann deren Inhalte (teilweise) abbilden.Schon vor über zwei Jahren erschienen erste Berichte über faltbare Displays in den Labors Cupertinos. Apple hat diese Entwicklungsarbeit immer weiter vorangetrieben, wie weitere Berichte nahe legen. Wettbewerber Samsung hat für nächste Woche die Präsentation von ersten marktfähigen Geräte mit flexiblen Displays angekündigt. Sie sollen ab März verfügbar sein. Auch Xiaomi zeigte bereits entsprechende Modelle . Experten prognostizierten, der iPhone-Produzent warte mit der Modelleinführung bis zum Jahr 2020. Angeblich entwickelt Apple zusammen mit dem Display-Zulieferer LG faltbare iPhones