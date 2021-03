Apple Watch: Plant Apple ein radikales Redesign der Smartwatch?

Apple denkt über größeres Display nach



Quelle: Apple

Ovales Gehäuse und erweitertes Display

Zusätzliche Sensoren im Armband-Display

Die Apple Watch verdankt ihren weltweiten Erfolg vor allem der innovativen Technik und einer perfekten Einbindung ins Ökosystem des iPhone-Konzerns. Formfaktor und äußeres Erscheinungsbild der Uhr hingegen lehnen sich an die Traditionen klassischer Zeitmesser an. Das schmälert zwar den praktischen Nutzwert nicht, insbesondere die Größe des Displays beschränkt allerdings bisweilen die Möglichkeiten und Funktionen.Dessen ist man sich in Cupertino offenbar durchaus bewusst. Apples Entwicklungsabteilung stellt daher seit einiger Zeit Überlegungen an, wie sich die Displayfläche der Apple Watch vergrößern lässt, ohne die Dimensionen der Uhr nennenswert zu verändern. Das geht aus einem Patentantrag hervor, welcher jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht wurde. Die Schutzschrift mit dem Titel Display module and system applications wurde bereits im November 2019 eingereicht.Apple könnte sich dem Patentantrag zufolge bei einer zukünftigen Apple Watch vom bisherigen rechteckigen Design abwenden und die Uhr mit einem ovalen Gehäuse ausstatten. Gleichzeitig würde das Display nach oben und unten verlängert und in Teile des Armbands integriert. Bei einem derartigen Design müssen naturgemäß flexible Panels zum Einsatz kommen; Apple schlägt hierfür in der Schutzschrift OLED-Displays vor. Da in diesem speziellen Anwendungsfall allerdings zwangsläufig keine schützende Glasschicht vorhanden sein darf, sind andere Vorkehrungen zu treffen. "Nackte" OLED-Panels sind nämlich nicht nur stoßempfindlich, sondern vertragen auch den Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit wie etwa Schweiß nicht allzu gut.Das ins Watchband integrierte Display könnte darüber hinaus zusätzlich mit einer Reihe von elektronischen Elementen wie etwa LEDs und Sensoren versehen sein. Mit diesen ließen sich unter anderem die gesundheitsbezogenen Funktionen einer künftigen Apple Watch erheblich erweitern. Möglich sind auch digitale Zifferblätter, welche bis ins Watchband reichen. Apple denkt zudem der Schutzschrift zufolge darüber nach, die Einfassung der Uhr erheblich schmaler ausfallen zu lassen, die Rede ist von weniger als einem Millimeter. Selbst ein völliger Verzicht auf die Lünette ist denkbar. Ob der iPhone-Konzern bereits eine Apple Watch mit dem im Patentantrag beschriebenen Design entwickelt, ist nicht bekannt.