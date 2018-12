Alexa wird noch mächtiger: Amazon Echo beherrscht jetzt ortsbezogene Routinen

Amazon hat den Echo-Geräten neue Funktionen spendiert.

Foto: Amazon Amazon hat den Echo-Geräten neue Funktionen spendiert.Foto: Amazon

Man verlässt die Wohnung - alle Lichter erlöschen automatisch. Man kehrt nach getaner Arbeit heim - und wird von Alexa mit Musik oder der Ansage des Fernsehprogramms willkommen geheißen. Ermöglicht werden solche und viele andere Automatiken durch ortsbezogene Routinen. Amazon hat jetzt diese und einige weitere Funktionen in einem Update auf den "smarten" Echo-Lautsprechern freigeschaltet.Um solche Routinen erstellen und nutzen zu können, muss auf dem Smartphone die aktuelle Version der Alexa App installiert sein. Diese benötigt Zugriff auf den Standort, damit der Sprachassistent weiß, wo sich der Nutzer gerade aufhält, und zuvor definierte Abläufe abarbeiten kann. So ist es beispielsweise möglich, sich bei der Ankunft am Arbeitsplatz an Termine oder Aufgaben erinnern zu lassen, beim Verlassen des Büros in den heimischen vier Wänden die Heizung hochzufahren oder bei der Rückkehr nach Hause das Licht einzuschalten und Musik abzuspielen.Darüber hinaus lassen sich nun zeitliche Verzögerungen in Routinen einbauen und Aktionen zeitlich begrenzen. Ein Echo-Lautsprecher auf dem Nachttisch kann als Einschlafhilfe zum Beispiel eine halbe Stunde leise Musik spielen. Auch Reaktionen auf Meldungen von anderen smarten Geräten im Haus wie Bewegungsmeldern oder Überwachungskameras können in Routinen festgelegt werden.Amazon hat darüber hinaus Alexas Fähigkeiten um einige zusätzliche Funktionen erweitert. Unter anderem können die Echo-Lautsprecher ab sofort E-Mails abrufen und vorlesen sowie per Spracheingabe auch verschicken. Das funktioniert derzeit allerdings nur mit Konten bei Gmail, Outlook und Hotmail und setzt naturgemäß voraus, dass man seine Zugangsdaten preisgibt.Amazon hatte diese und etliche weitere neue Funktionen im September angekündigt. Eingeführt wurden sie jetzt zunächst nur für Nutzer in den Vereinigten Staaten. Wann die ortsbezogenen Routinen und der E-Mail-Abruf außerhalb der USA zur Verfügung stehen werden, hat das Unternehmen bisher nicht mitgeteilt.