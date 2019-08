2019er iPhones mit Pencil-Unterstützung?

Auf der Vorstellung des ersten iPhones machte sich Steve Jobs noch lustig, dass die Stiftbedienung eines Handys unpraktikabel sei – und hatte recht. Mittlerweile setzen alle Smartphones auf Touch-Bedienung mit dem Finger. Trotzdem führte Apple im September 2015 zusammen mit dem iPad Pro den Apple Pencil ein – jedoch nicht zur Bedienung, sondern hauptsächlich für Handschrift und Zeichnungen. Hierfür eignet sich ein Stift deutlich besser als ein Finger.Momentan werden von allen iPads entweder der Apple Pencil der ersten (iPad Air 5, iPad mini 3, ältere iPad-Pro-Modelle) oder zweiten Generation (iPad Pro 2018) unterstützt – auf dem iPhone lässt sich der Stift aber nicht nutzen. Citi Research hat nun einen Bericht veröffentlicht, in dem Pencil-Unterstützung für die 2019er iPhones vorausgesagt wird. Wie stichhaltig das Gerücht ist oder auf welche Quellen sich die Citi Group beruft, ist unbekannt.Zwar wurde schon häufiger diskutiert, ob Pencil-Unterstützung nicht auch Sinn auf einem iPhone ergeben würde, aber Hinweise, dass Apple an einer Umsetzung arbeite, sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Einem Bericht von 2017 nach hat Apple bereits damals Pencil-Unterstützung erwogen. Zumindest für Notizen und kleinere Zeichnungen würde sich das größte iPhone-Modell von den Displayabmessungen eignen.