147. Themenwoche: »Auf dem Boden«

Die letzten Gewinner

Mit der aktuellen Themenwoche nehmen wir ungewohnte Perspektiven ein. Dadurch werden Details sichtbar, die sonst unerkannt bleiben. Gesucht sind Objekte, die »auf dem Boden« zu finden sind. Ein Frosch aus der Vogelperspektive oder ein Vogel aus der Froschperspektive — Voraussetzung ist, das Motiv oder der Betrachter befinden sich sichtbar am Boden. Bis Montag, den 3.12. können angemeldete Nutzer in der Themenwochen-Sektion unserer Galerie Bilder zum Thema hochladen, diskutieren und bewerten.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen. Mittlerweile läuft die Aktion seit vielen Jahren und hat sich zu einer festen Institution auf unserer Seite entwickelt. Alle Mitglieder der Community können nicht nur eigene Beiträge einbringen, sondern auch die Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende der Themenwoche ein Siegerbild. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Gewinner der 146. Themenwoche war FlyingSloth. Sein Bild »Godrays und Wellen« zeigt einen Sonnenuntergang über dem Meer und wurde zum besten Beitrag zum Thema »Jahreszeiten« gekürt. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Bei dem Stichwort »Symmetrie« konnte Absalom mit einer Fotografie des beleuchteten Parlamentsgebäudes in Budapest »An der Donau« überzeugen.Zuvor gewann die Aufnahme »Görlitz - im alten Kaufhaus« von Heinz-Jörg Wurzbacher. Das Bild des bekannten Filmdrehortes wurde zum Eindrucksvollsten der »verlassenen Orte« gewählt.