tvOS 10.2 Beta 4 verfügbar

Mit zwei Tagen Verspätung gegenüber den anderen drei aktuellen Betriebssystemen aus dem hause Apple - macOS, iOS und watchOS - können Entwickler nun auch die vierte Betaversion von tvOS 10.2 laden. Wahlweise ist das einfach über die Systemaktualisierung des Apple TV 4 möglich oder per iTunes auf einem mit USB verbundenen Mac.Für Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfte sich optisch mit dem kommenden Update nicht viel ändern und sich die Neuerungen auf nicht näher spezifizierte Optimierungen und Stabilitätsverbesserungen beschränken. In den USA dagegen kommt die auf der letzten Keynote groß angekündigte TV-App auf den großen Bildschirm. Außerdem ergänzen zahlreiche weitere Anbieter von Video-Inhalten zum »Single Sign-on«-Feature, durch das eine einzige Passworteingabe für die Anmeldung auf mehreren Diensten ausreicht. Da hierfür Verhandlungen mit den einzelnen Anbietern nötig sind, kommt diese Funktion nur Schritt für Schritt voran und ist in Deutschland noch nicht verfügbar.Mit der offiziellen Freigabe von tvOS 10.2 wird in Verbindung mit iOS 10.2, macOS 10.12.2 und watchOS 3.1.1 gerechnet. Diese dürfte wahrscheinlich noch in diesem Jahr, also in einigen Tagen, bzw. wenigen Wochen, erfolgen.