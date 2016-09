macOS 10.12.1 in der zweiten Beta

Nur eine Woche nach der ersten Entwicklerversion von macOS Sierra 10.12.1 hat Apple heute bereits die zweite Beta an Entwickler verteilt. Da ein rascher Release-Zyklus meist auf eine bevorstehende Aktualisierung hindeutet, wird wohl auch in diesem Jahr nicht viel Zeit vergehen, bis alle Nutzer das erste Update für ein "Major Release" erhalten. Bei den letzten umfangreichen Aktualisierungen von OS X verstrichen für das x.x.1-Update meistens nur zwei bis vier Wochen.macOS 10.12.1 wird ein reines Update für Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen, in der ersten Beta fielen keine funktionellen Änderungen auf. Man kann davon ausgehen, dass Apple noch in diesem Monat mit den Tests von 10.12.1 fertig ist und die Systemversion dann an alle Nutzer verteilt. Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms können macOS 10.12.1 noch nicht in Beta 2 laden, die Freigabe erfolgt aber vermutlich morgen.