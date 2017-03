iPhone SE mit mehr Speicherkapazität

Nicht neu, aber mehr Speicher

Preis und Verfügbarkeit

Im Herbst des Jahres 2014 stellte Apple das neue iPhone 6 vor und bot erstmals auch Smartphones mit großen Displays an. Dies entsprach genau dem Markttrend und bescherte Apple die höchsten Steigerungsraten in der Geschichte des iPhones. Gleichzeitig gab es aber auch eine nicht unerhebliche Gruppe derer, die lieber weiterhin kleine Displays nutzen wollten und mit den 4" des iPhone 5 und 5s zufrieden waren. Apple präsentierte daher im Frühjahr 2016 ein neues iPhone-Modell, nämlich das iPhone SE. Dieses setzte zur Einführung auf aktuelle Hardware - weitgehend handelt es sich um ein iPhone 6s im Gewand eines iPhone 5s. Apple konnte mit dem Konzept viele Kunden ansprechen - so viele sogar, dass es monatelang zur Lieferverzögerungen kam. Tim Cook gab damals an, man habe die Nachfrage ganz eindeutig unterschätzt.(Store: Zwar stellte Apple heute keine neue Generation des iPhone SE vor, wohl aber eine neue Ausstattungsvariante. So ist das Gerät ab sofort auch mit Kapazitäten von bis zu 128 GB erhältlich. In der Basisversion sind es fortan nicht mehr 16 GB, sondern zeitgemäßere 32 GB. Preislich hat sich iPhone SE nichts geändert, auch die Ausstattung bleibt exakt so wie beim Vorgänger. Auch wenn Apple sich damit gegen eine größere Überarbeitung entschied, so bleibt das kleinste iPhone dennoch ein attraktives Angebot. Die Performance des A9-Chips ist definitiv ausreichend für alle Anwendungsbereiche und auch die verbaute Kamera bietet sehr gute Qualität.Bestellen lässt sich das iPhone SE ab dem 24. März, also ab kommendem Freitag. Weiterhin angeboten werden die Farben Silber, Gold, Space Grau und Roségold. An Kapazitäten stehen wie erwähnt sowohl 32 GB als auch 128 GB zur Verfügung. Die Variante mit 32 GB kostet 479 Euro, für 128 GB veranschlagt Apple 589 Euro. Zum Vergleich: Das technisch eng verwandte iPhone 6s kostet mit 128 GB Speicher 759 Euro. Apple hält also weiterhin einen deutlichen Preisunterschied zu den Modellen mit großen Displays bei. Alle weiteren Informationen gibt es auf Apples Produktseiten (