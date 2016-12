iPhone-Kameras dominieren Fotonetzwerk Flickr

Die nachfolgenden Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

iCloud.com Fotos in neuer Beta nähert sich der Fotos-App in macOS an

Diskussion: Apple hat keine Strategie für soziale Netzwerke

Adventskalender von Apple im iTunes Store

Kalender-Spam in iCloud: Apple nimmt sich des Problems an

YouTube: Live-Streaming ab sofort in 4K und 360 Grad