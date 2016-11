iPhone: Foxconn testet Wireless Charging für 2017er-Modellreihe

Das iPhone 7 ist seit einigen Wochen auf dem Markt und langsam beginnt die Gerüchteküche damit, Meldungen zum Nachfolgegerät zu produzieren. Auch wenn viele Leser diese frühen Gerüchte nicht als sinnvoll erachten, so geben diese frühzeitigen Berichte oft einen groben Einblick in Apples Produktplanung.Natürlich ist das nächste iPhone noch viele Monate entfernt, im Hintergrund arbeitet Apple jedoch schon daran, die groben Planungen für das Jubiläums-Gerät zu beenden und mit der feineren Ausarbeitung der Hardware-Details und der Produktion zu beginnen. Die Grundausrichtung der Geräte dürfte jedoch mittlerweile feststehen.Ein Bericht des „Nikkei Asian Review“-Magazins meldet nun, dass Foxconn mit Tests zu Wireless Charging begonnen hat. Diese sollen für das kommende iPhone 8 notwendig sein. Apple soll bei den für das drahtlose Laden notwendigen Komponenten mit Foxconn zusammenarbeiten. Diese Partnerschaft könnte die Entwicklung und Produktion der Bauteile für beide Seiten vereinfachen und beschleunigen.Da Apple auch Patente für eine andere Form von kabellosem Laden besitzt, wäre auch eine solche Funktion denkbar. Bei der von Apple patentierten Lademöglichkeit stände ein Lademodul in einem Raum und würde iPhone, iPad und eventuell auch MacBook laden, sobald die Geräte in der Nähe sind. Diese Technologie wäre komplett neu und würde Apples Smartphones wieder stärker von der Konkurrenz absetzen. Ob diese Technologie aber bereits nächstes Jahr marktreif ist und in allen iPhones eingesetzt wird, ist ungewiss. Möglich wäre auch, diese Funktion den teureren Plus-Geräten vorzubehalten. In jenem Fall könnte Apple zumindest drahtloses Laden durch Induktion implementieren. Aktuell wird bereits die Apple Watch über diese Lademethode mit Strom versorgt.Ob die kabellose Ladefunktion wirklich in das nächste iPhone Einzug halten wird, sei der Quelle zufolge noch nicht bekannt, aber durchaus möglich. Allgemein wird für das kommende iPhone ein Glasgehäuse mit Aluminium- oder Edelstahlbauteilen erwartet, zudem ist ein gekrümmter OLED-Bildschirm im Gespräch. Zuletzt hieß es, Apple plane als dritte Gehäusegröße ein 5-Zoll-iPhone. Als wahrscheinlichster Vorstellungszeitpunkt gilt weiterhin September 2017.Weiterführende Links: